MS do 20 rokov: Slovenskí hokejisti zdolali Švajčiarov 3:0, na MS majú druhé víťazstvo

Švajčiari boli v úvodnej tretine strelecky aktívnejší a mali aj dve presilovky, ale gól nestrelili. Prvý gól dal v 9. minúte Honzek po prihrávke od Repčíka.

V 2. tretine gól nepadol, v 23. minúte Honzek nepremenil trestné strieľanie. V poslednej časti sa Švajčiari snažili vyrovnať a v závere zápasu odvolali brankára, čo využili Repčík a Petrovský.

„Víťazstvo sa rodilo ťažko. Neinkasovali sme žiadny gól, čiže sú to dobré pocity, ale veľa sme sa narobili. Je to ´dvadsiatkový´ hokej a chyby sa v zápasoch určite robia. Hráči sú stále v procese učenia. My však vždy stojíme za nimi a keď príde chyba, tak ich musíme podporiť. Oslabenia nás stáli enormné množstvo síl a my sme to cítili. Bolo to kľúčové v tomto zápase. Hľadali sme cestu, ako z toho von, čakali sme na nejakú presilovku, ktorá prišla až v 3. tretine,“ povedal tréner Ivan Feneš pre Joj Šport.

Slováci v utorok porazili Čechov 6:2 a v skupine ešte nastúpia proti Nórom (29. 12.) a Američanom (31. 12.). (iihf)

MS do 20 rokov, B-skupina:

Slovensko – Švajčiarsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 9. Honzek (Repčík), 59. Repčík (Mešár, Štrbák), 60. Petrovský. Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Hinterdobler (Nem.), Heffner (Nem.), Riecken (Rak.); vylúčení: 5:1; presilovky a oslabenia: 0:0, 986 divákov.

Slovensko: Gajan – Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Pišoja, Radivojevič, Moško – Mešár, Petrovský, Sýkora – Čiernik, Dvorský, Mišiak – Pekarčík, Repčík, Honzek – Žlnka, Dej, Suchý

Švajčiarsko: Beglieri – Dioncio, Terraneo, Füllemann, Muggli, Bünzli, Ustinkov, Christe – Müller, Schild, Taibel – Reinhard, Rod, Weber – Braillard, Meier, Reber – Gredig, Jenni, Meier