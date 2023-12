Chcem víťaziť, vyhlásila Vlhová pred pretekmi v Lienzi. Bude to však úplne iné ako v Courcheveli

Vianoce strávili v Taliansku

Lienz bude iný ako Courchevel

Rivalitu so Shiffrinovou si užíva

27.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová si po štvrtkovom triumfe v slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli trochu oddýchla v Taliansku a už voju čaká obrovský slalom v rakúskom Lienzi, v ktorom o deň neskôr absolvuje aj slalom.Dvadsaťosemročná Liptáčka sa netají tím, že jej cieľom v Rakúsku sú víťazstvá rovnako ako v každom súťažnom štarte. "O cieľoch asi ani nemusím hovoriť. Chcem víťaziť," uviedla v online rozhovore pre novinárov z celého sveta.Po víťazstve vo Francúzsku sa Vlhová aj jej realizačný tím presunuli do Talianska a tam strávili Vianoce."Mala som dva dni voľno, pretože 22. decembra sme ešte len cestovali späť do Talianska a 25. a 26. decembra som už bola na kopci a pripravovala sa na Lienz. Snažila som sa oddýchnuť si a dať dokopy telo, pretože nočné preteky dajú naozaj zabrať. Sú špeciálne, lebo v ten večer nemôžem dlho zaspať, keďže je vo mne veľký adrenalín. Inak som uplynulé dni strávila s rodinou a teraz som už späť v plnej príprave," komentovala tridsiatich pretekov SP v kariére.Hviezdna slovenská lyžiarka by síce rada pokračovala na víťaznej vlne, uvedomuje si však, že Lienz bude iný ako Courchevel."Budú to preteky v úplne iných podmienkach. V Taliansku je naozaj teplo a Lienz je dosť blízko, takže som zvedavá, ako to tam bude vyzerať. Veľa bude naozaj záležať na podmienkach, ale ja verím, že všetko bude dobre pripravené. Ja pôjdem ako vždy na maximum a uvidíme, ako to vypáli,“ prezradila ešte pred presunom do dejiska pretekov.Ostatné roky sú v seriáli SP v zjazdovom lyžovaní medzi ženami najmä o mikrosúboji medzi Vlhovou a jej americkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. "Nerada hovorím, že to je len medzi nami, aj keď z predchádzajúcich slalomov to tak vyzerá. Sú tam aj ďalšie pretekárky, ktoré sa na nás snažia dotiahnuť, hoci v tejto sezóne to zatiaľ vyzerá, že sme s Mikaelou výkonnostne nad ostatnými. Pred nami je ešte mnoho pretekov, takže všetko sa môže zmeniť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať,“ prezradila Slovenka, ktorá si spomenutú rivalitu užíva: "Samozrejme, niekedy je to stresujúce, po pretekoch som často extrémne vyčerpaná a energeticky prázdna. Aby som bola schopná zdolať Mikaelu, musím byť pripravená dať do toho 120 percent, navyše bez toho, aby som robila chyby. Keď si však odmyslím to všetko, čo do toho potrebujem dať, môžem povedať, že si to užívam, aj keď naozaj mi to uberá veľa energie."A aké má plány po dvoch pretekoch v Lienzi? "Vrátime sa späť do Talianska, kde budeme trénovať a následne sa presunieme do Slovinska (preteky v Kranjskej Gore, pozn.). Potom, ak nepôjdeme rýchlostné disciplíny, pôjdeme domov. Doprajeme si voľno, ale budeme sa pripravovať aj v Jasnej. Následne odletíme do Flachau,“ dodala Petra Vlhová.