MS do 20 rokov: Súperovi sme chybami darovali víťazstvo, povedal Feneš po prehre

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s Českom 2:4 v zápase základnej B-skupiny MS hráčov do 20 rokov v Ottawe. Po troch zápasoch majú na konte tri body za víťazstvo nad Švajčiarskom (2:1) a v tabuľke figurujú na priebežnom 3. mieste. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú zápasom s Kazachstanom, ktorý je na programe už dnes od 19.00 SEČ.



Česi sú na turnaji naďalej stopercentní a v utorok od 23:00 SEČ ich čaká súboj o prvenstvo v skupine so Švédskom.

MS do 20 rokov:



B-skupina (TD Place, Ottawa):



Česko - SLOVENSKO 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 12. Hradec (Maštalířský), 16. Šimek (Jecho, Židlický), 38. Šalé (Maštalířský, Jiříček), 49. Šalé (Holinka, Galvas) - 31. Císar (Královič), 55. Dvorský (Štrbák, Vojtech). Rozhodcovia: Ch. Holm, M. Holm (obaja Švéd.), Davis (USA), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 6:4 na 2 min., navyše Cihář (ČR) 5 min. + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 5099 divákov.

Česko: Hrabal - Husinecký, Galvas, Jiříček, Dvořák, Port, Fibigr, Kočí - Maštalířský, Felcman, Šalé - Štancl, Hradec, Sikora - Novotný, Holinka, Cihař - Židlický, Jecho, Kos



Slovensko: Lenďák - Štrbák, Barcík, Radivojevič, Královič, Valent, Chromiak, Pišoja - Jenčko, Dvorský, Pekarčík - Vojtech, Pobežal, Císar - Chovan, Dej, Kukumberg - Klečka, Šatan, Tomík - Cedzo

Slováci sa už v 2. minúte dostali k prvej presilovke a hoci sa v nej usadili v pásme, nedokázali prekvapiť obranu súpera. V úvode zápasu sa prezentovali dôslednou defenzívou, ktorá nedovolila Čechom rozvinúť ofenzívne akcie. Slovenskí reprezentanti ubránili oslabenie v 8. minúte a krátko po ňom sa dostali k ďalšej početnej výhode. V rozohrávke v strednom pásme však Štrbákovu nepresnú prihrávku vystihli Česi, ktorí sa dostali do protiútoku a Hradec otvoril skóre - 1:0. O štyri minúty Šimek upravil na 2:0, keď využil ďalšiu chybu slovenského tímu a po samostatnom úniku prekonal Lenďáka - 2:0.



Český tím v úvode druhej časti aktívne bránil dvojgólový náskok a nedovolil Slovákom vytvoriť si súvislejší tlak. Lenďák, pre ktorého to bol prvý zápas na turnaji, podržal Slovákov viacerými zákrokmi a tí sa v 31. minúte skorigovali na 1:2, keď Císar strelou z väčšej vzdialenosti využil zakrytý výhľad brankára Hrabala. Zverenci Ivana Feneša následne herne ožili, viac sa snažili o ofenzívu, ale Čechom sa darilo eliminovať ich a v 38. minúte získali späť dvojgólový náskok. Jedno z viacerých prečíslení využil kapitán Šalé, keď v úniku dvoch proti jednému zužitkoval prihrávku Maštalířského - 3:1.



V 49. minúte Česi využili presilovku, keď Šalé prestrelil Lenďáka - 4:1. Slováci sa nevzdávali, snažili sa o ofenzívu a po faule Cihářa na Šatana dostali 5-minútovú presilovku. Umocnil ju aj menší trest Felcmana i hra bez brankára a v situácii šiestich proti trom trafil Dvorský upravil na 4:2. Slováci naďalej pokračovali v snahe vyrovnať, no skóre sa už nezmenilo.

hlasy (zdroj: JOJ Šport):



Ivan Feneš, tréner SR: "Súperovi sme darovali víťazstvo. Pred zápasom sme sa rozprávali o tom, že Čechom nemôžeme dovoliť prečíslenia a napokon sme z nich dostali tri góly. Dve tretiny sme neboli hlavami v zápase. Musíme robiť detaily hry, ktoré nás dnes stáli víťazstvo. Brankár (Lenďák) si odviedol svoju prácu, celý čas nás držal v hre. Po hrubých chybách a prečísleniach sme si zápas sami pokazili. Presilovky musíme lepšie zvládať, sme v nich pomalí. Potrebujeme v nich veľmi veľa času na to, aby sme si pripravili šance. Musíme ich hrať jednoducho, strieľať na bránku a hľadať odrazené puky."



Matúš Vojtech, útočník SR: "Myslím si, že sme boli lepší tím než Česi. Individuálne chyby nás stáli zápas. Bol to kvalitný duel, v ktorom sme chceli dosiahnuť viac, no nevyšlo to."



Roman Kukumberg, útočník SR: "Nechali sme tam všetko, chceli sme zvíťaziť. Žiaľ, taký je hokej, niekedy sa to šťastie neprikloní. Všetci sme boli namotivovaní, chceli sme body. Chýbalo nám aj viac šťastia v zakončení."

ďalší sumár B-skupiny:



Švajčiarsko - Švédsko 5:7 (1:3, 0:3, 4:1)



Góly: 13. a 45. Gruber, 52. a 60. Braillard, 55. Kaderli - 7. a 29. Willander, 14. Forsfjäll, 19. Stenberg, 25. Granberg, 40. Eklund, 50. Sandin-Pellikka







tabuľka B-skupiny:



1. Česko 3 3 0 0 0 23:5 9



2. Švédsko 3 3 0 0 0 20:8 9



3. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:10 3



4. Švajčiarsko 3 0 0 0 3 7:14 0



5. Kazachstan 2 0 0 0 2 3:22 0







A-skupina:



USA - Fínsko 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 15. Terrance, 22. Hutson, 44. Ziemer - 10. Alasiurua, 25. Kiiskinen, 30. Miettinen, 62. Uronen







Kanada - Nemecko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 10. Bonk, 56. Price, 60. Cataford