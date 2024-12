NHL: Montreal zvíťazil na ľade Tampy 5:2, Slafkovský s mínuskou

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na pondelok v NHL na ľade Tampy Bay 5:2. Slovenský útpčník Juraj Slafkovský odohral v drese Canadiens 17:55 min a pripísal si mínusový bod. Obranca Tampy Erik Černák absolvoval 19:14 min. Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Detroite 2:4, slovenský zadák strávil na ľade 17:07 min a do štatistík mu pribudla mínuska.



Prvý gól Capitals strelil Alexander Ovečkin. Skóroval v druhom zápase za sebou po vynechaní predchádzajúcich 16 duelov so zlomeninou lýtkovej kosti. V tejto sezóne má na konte 17 gólov v 20 zápasoch. Celkovo však už 870 a od vyrovnania rekordu Waynea Gretzkého (894) je už len 24 gólov. Po zápase sa však skloňovalo aj meno Patricka Kanea. Útočník domácich vďaka gólu a asistencii dosiahol míľnik 1300 bodov v kariére. Brankár Alex Lyon mal 26 úspešných zákrokov.



Calgary prehralo na ľade Vegas 0:3. Martin Pospíšil odohral za Flames 18:48 min. Veľkou oporou domácich Golden Knights bol brankár Ilja Samsonov, ktorý vykryl všetkých 31 striel. Bol to jeho prvý shutout v tejto sezóne a 14. v NHL. "Chcem sa poďakovať tímu, chlapci zblokovali veľa striel. Hrali sme jednoducho s malým počtom chýb. Niekedy sa podarí vychytať nulu, je to samozrejme dobré, ale príliš o tom nepremýšľam," uviedol 27-ročný Rus pre nhl.com.



Buffalo uspelo v St. Louis 4:2 a natiahlo víťaznú sériu na tri zápasy. O triumfe Sabres rozhodol Jason Zucker, ktorý si pripísal na konto aj asistenciu. Bilanciu 1+1 mal i Tage Thompson. "Šable" však podržal aj brankár Ukko-Pekka Lukkonen, predviedol 35 úspešných zákrokov. "Luukky" bol neuveriteľný. Hrali sme tak, aby sme súpera držali mimo nášho pásma, obmedzili niektoré z ich šancí. Ale neraz nám podkúrili," povedal útočník Buffala Zucker.



Anaheim zdolal Edmonton 5:3, rozhodujúci gól dal Ryan Strome. V drese hostí mal Connor McDavid dve asistencie a s celkovým počtom 1034 bodov sa dostal na úroveň Marka Messiera na tretie miesto v historickej tabuľke klubu.



Oslavoval aj Sidney Crosby z Pittsburghu. V zápase proti NY Islanders (3:2) si pripísal už 1034. asistenciu a v klubovej histórii prekonal Maria Lemieuxa (1033). Lemieux po zápase uviedol: "Chcem zablahoželať Sidovi k dosiahnutiu tímového rekordu v počte asistencií. Je to úžasný hráč a sme veľmi šťastní, že ho máme v Pittsburghu."



Brankár Leevi Merilainen z Ottawy dosiahol svoje druhé víťazstvo v NHL pri svojom piatom štarte. Na ľade Minnesoty mal 30 úspešných zákrokov a prispel k triumfu 3:1.



Dallas zdolal Chicago 5:1, Matt Duchene a Jamie Benn zaznamenali gól a dve asistencie. "Je to pre nás dôležité víťazstvo. Dali sme nejaké góly, brankár Oettinger nás podržal. Na tom musíme stavať," povedal tréner Pete DeBoer z Dallasu.



Kapitán LA Kings Anže Kopitar dal dva góly a prispel k triumfu svojho tímu nad Philadelphiou 5:4. Jeden z nich dal v presilovej hre, celkovo má na konte 123 gólov v početnej výhode. Spolu s Daveom Taylorom je na treťom mieste v tejto štatistike v histórii "kráľov." Celkovo má na konte 431 gólov, čo značí rovnako s Taylorom 3. miesto v histórii klubu.

NHL-sumáre:



St. Louis Blues – Buffalo Sabres 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)



Góly: 16. Schenn (Parayko, Neighbours), 46. Walker (Parayko, Toropčenko) – 7. Krebs (Byram, Dahlin), 14. Thompson (Zucker, Quinn), 51. Zucker (Quinn, Thompson), 57. Kulich (Benson, Samuelsson). Brankári: Binnington - Lukkonen, strely na bránku: 37:16.







Anaheim Ducks – Edmonton Oilers 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)



Góly: 14. Gauthier (LaCombe), 33. Helleson, 38. Fabbri (McTavish, Gauthier), 58. Strome (Terry), 60. McTavish (Fabbri) – 9. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 12. Bouchard (Arvidsson, Brown), 30. Draisaitl (McDavid, Hyman). Brankári: Dostál - Pickard, strely na bránku: 32:23.







Detroit Red Wings – Washington Capitals 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)



Góly: 4. DeBrincat (Chiarot, Seider), 7. Kane (Gustafsson, Raymond), 13. DeBrincat (Kane, Copp), 15. Raymond (Larkin, Veleno) – 13. Ovečkin (Chychrun, McMichael), 51. Dowd (T. Raddysh, Duhaime). Brankári: Lyon - Lindgren, strely na bránku: 27:27.







Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)



Góly: 21. Hagel, 39. Kučerov (Point, D. Raddysh) – 13. Newhook (Matheson, Laine), 33. Dvorak (Guhle, Carrier), 39. Evans (Armia), 53. Armia (Heineman), 59. Gallagher (Anderson, Carrier). Brankári: Johansson - Montembeault, strely na bránku: 23:37.







Pittsburgh Penguins – New York Islanders 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



Góly: 4. Beauvillier (Bunting, Grzelcyk), 22. Bunting (Crosby, Tomasino), 47. Malkin (Tomasino, Glass) – 53. Lee (Romanov), 57. Horvat (Pulock, Pelech). Brankári: Nedeljkovic - Hogberg, strely na bránku: 41:31.







Minnesota Wild – Ottawa Senators 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 18. Gaudreau (Chisholm, Foligno) – 22. Greig (Tkachuk, Hamonic), 53. Norris (Sanderson, Batherson), 60. Giroux. Brankári: Gustavsson - Merilainen, strely na bránku: 31:37.







Vegas Golden Knights – Calgary Flames 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 36. Howden (Pietrangelo, Pearson), 55. Olofsson (Theodore, Eichel), 60. Pearson (Dorofejev, Theodore). Brankári: Samsonov - Vladař, strely na bránku: 37:31.







Chicago Blackhawks – Dallas Stars 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)



Góly: 13. Bedard (Jones, Teräväinen) – 18. Benn (Dadonov, Stankoven), 29. Robertson (Benn, Heiskanen), 35. Dadonov (Duchene, Robertson), 41. Johnston (Duchene, Benn), 43. Duchene (Johnston, Heiskanen). Brankári: Soderblom - Oettinger, strely na bránku: 25:35.







Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)



Góly: 6. Fiala (Laferriere, Danault), 17. Kempe (Clarke, Turcotte), 36. Foegele, 47. Kopitar (Byfield, Moverare), 50. Kopitar (Kempe) – 9. Foerster (York, Sanheim), 15. Laughton (Mičkov, Frost), 32. Mičkov (Laughton, Ristolainen), 34. Farabee (Hathaway, Poehling). Brankári: Rittich - Kolosov, strely na bránku: 20:21.





Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 30. decembru 2024:







1. Juraj Slafkovský (Montreal) 33 4 16 20 -11 43 12



2. Martin Pospíšil (Calgary) 36 2 9 11 2 49 51



3. Tomáš Tatar (New Jersey) 35 3 6 9 -1 31 12



4. Erik Černák (Tampa Bay) 32 0 8 8 +12 23 18



5. Martin Fehérváry (Washington) 36 0 7 7 +4 33 13



6. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 1 1 -2 9 4



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 30. decembru 2024:





1. Juraj Slafkovský (Montreal) 33 4 16 20 -11 43 12



2. Martin Pospíšil (Calgary) 36 2 9 11 2 49 51



3. Tomáš Tatar (New Jersey) 35 3 6 9 -1 31 12



4. Erik Černák (Tampa Bay) 32 0 8 8 +12 23 18



5. Martin Fehérváry (Washington) 36 0 7 7 +4 33 13



6. Šimon Nemec (New Jersey) 9 0 1 1 -2 9 4



7. Samuel Honzek (Calgary) 5 0 0 0 -1 6 2