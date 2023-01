MS hráčov do 20 rokov: Slováci budú hrať vo štvrťfinále proti Kanade v utorok o 0.30 SEČ

Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov stretnú s domácou Kanadou. Rozhodol o tom až záverečný duel v základnej A-skupine, v ktorom Kanaďania zdolali Švédsko presvedčivo 5:1 a v tabuľke obsadili druhú priečku za Českom. Slováci nastúpia proti topfavoritovi a obhajcovi titulu v noci z pondelka na utorok o 0.30 SEČ v Halifaxe.



Kanaďania potrebovali na posun na druhé miesto triumf v riadnom hracom čase a už v 12. minúte viedli o tri góly. Topfavorit šampionátu potom náskok kontroloval a súperovi dovolil skórovať iba raz. Connor Bedard prispel k hladkému víťazstvu štyrmi asistenciami a suverénne vedie tabuľku produktivity po základnej časti, keď v štyroch zápasoch nazbieral spolu až 18 bodov (6+12). Druhý v poradí, jeho spoluhráč Lohan Stankoven, má na konte 8 bodov (2+6).



Česi ako víťaz A-skupiny sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom z "béčka" Švajčiarskom. Švédi spadli na tretiu pozíciu a v boji o semifinále ich čaká severské derby s Fínskom. Zostávajúcu štvrťfinálovú dvojicu tvoria USA a Nemecko. Rakúsko a Lotyšsko sa medzi najlepšiu osmičku neprebojovali a čaká ich miniséria na dva víťazné zápasy o udržanie sa medzi elitou.



O dvojiciach pre semifinále rozhodne nasadenie tímov po základných skupinách (1. Česko, 2. USA, 3. Kanada, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Slovensko, 7. Švajčiarsko, 8. Nemecko). Najvyššie nasadený postupujúci tím zo štvrťfinále sa stretne so štvrtým nasadeným, druhý nasadený s tretím. Finále MS je v Halifaxe na programe v piatok 6. januára o 0.30 SEČ.







MS do 20 rokov A-skupina:

Česko - Nemecko 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)



Góly: 5. Špaček (Svozil, Chmelař), 18. Szturc (Brabenec), 30. Chmelař (Brabenec, Moravec), 37. Ryšavý (Szturc, Menšík), 38. Hauser (Špaček, Marcel), 45. Chmelař (Szturc, Brabenec), 46. Kos (Ryšavý, Sapoušek), 58. Ticháček (Ryšavý, Kos) – 33. Oswald







Kanada – Švédsko 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)



Góly: 1. Roy (Bedard, Clarke), 3. Othmann (Wright, Bedard), 12. Hinds (Stankoven, Bedard), 41. Othmann (Guenther, Del Mastro), 53. Korchinski (Bedard, Allan) – 17. Jansson (Rosen, Bystedt)

konečná tabuľka:



1. Česko 4 3 0 1 0 24:6 10*



2. Kanada 4 3 0 0 1 29:8 9*



3. Švédsko 4 2 1 0 1 16:7 8*



4. Nemecko 4 1 0 0 3 7:22 3*



--------------------------------



5. Rakúsko 4 0 0 0 4 2:35 0**



* postup do štvrťfinále



** zápasy o udržanie

štvrťfinálový program

pondelok 2. januára:



17.00 Fínsko - Švédsko (Moncton)



19.30 Česko - Švajčiarsko (Halifax)



22.00 USA - Nemecko (Moncton)



utorok 3. januára:



0.30 Kanada - SLOVENSKO (Halifax)

streda 4. januára:



20.30 prvé semifinále (Halifax)

štvrtok 5. januára:



0.30 druhé semifinále (Halifax)



20.30 zápas o 3. miesto

piatok 6. januára:



0.30 finále (Halifax)

zápasy o záchranu:



Rakúsko - Lotyšsko (2., 4. a prípadne 5. januára)