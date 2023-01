Slováci proti Švajčiarom premárnili sľubný náskok, podľa Feneša spravili najviac chýb v doterajšom priebehu turnaja

Začína sa nová súťaž, štvrťfinále rozhodne

Zápas najvyššej kvality nezvládli

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov mali pred sobotňajším stretnutím proti Švajčiarom šancu na víťazstvo v B-skupine majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Kanade. Nakoniec v nej obsadili 3. miesto, keďže „Helvétom“ podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch, a to napriek tomu, že v dueli viedli už 3:1.„Áno, chceli sme byť prví. Mali sme vysoký cieľ pred týmto zápasom. Bohužiaľ, skončili sme v skupine so siedmimi bodmi,“ povedal vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tréner Slovákov Ivan Feneš Záverečný duel skupinovej časti, v ktorom si Kanaďania poradili so Švédmi (5:1), zariadil, že súperom Slovákov vo štvrťfinále budú domáce „javorové listy“. Tím spod Tatier sa na Nový rok presunie z Monctonu do Halifaxu, kde v pondelok o 19.30 miestneho času (už v utorok 3. januára 0.30 SEČ, pozn.) odohrá štvrťfinálový duel.„Začína sa v podstate nová súťaž. Ďalší zápas bude obrovská motivácia pre všetkých. Štvrťfinále rozhodne o tom, či prídeme domov ako úspešný alebo ako priemerný tím,“ poznamenal Feneš.Pristavil sa taktiež niekoľkými vetami pri dueli proti Švajčiarom, ktoré mohlo znamenať lepšiu východiskovú pozíciu pred štvrťfinále.„Opäť to bol zápas tej najvyššej kvality. My sme ho nezvládli, urobili sme asi najviac chýb v doterajšom priebehu turnaja. Stálo nás to víťazstvo. Mali sme to zvládnuť, pretože po dvoch tretinách sme viedli 3:1. Dali sme však Švajčiarom príliš veľa príležitostí, aby zápas otočili,“ skonštatoval slovenský lodivod.Súper Slovákov mal v stretnutí nezvyčajne veľa prečíslení, čo si dobre uvedomoval aj útočník Adam Žlnka „Oni to hrali jednoducho hore. My sme možno boli príliš hladní po útočení. Párkrát sa stalo, že nás veľmi ľahko obohrali popri mantineli a z toho vyplývali ich prečíslenia,“ skonštatoval 18-ročný rodák z Detvy, ktorého si vlani v 7. kole draftu NHL z 204. pozície vybral klub Arizona Coyotes