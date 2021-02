MS klubov: Bayern získal šiestu trofej, Tigres zdolal gólom Pavarda

Futbalisti Bayernu Mníchov druhýkrát v histórii vyhrali MS klubov FIFA. Vo štvrtkovom finále v katarskom Rajjáne zdolali mexický tím Tigres UANL 1:0 gólom Benjamina Pavarda z 59. minúty. Bavori po triumfe v Bundeslige, Nemeckom pohári, Lige majstrov, nemeckom Superpohári i Superpohár UEFA získali svoju šiestu trofej v sezóne. Zopakovali tak rovnaký úspech FC Barcelona z roku 2009.





MS klubov FIFA 2021:

Mníchovský tím bol od začiatku aktívnejší, mal častejšie loptu na kopačkách, hral kompaktne v obrane. Strelil aj prvý gól, keď v 18. minúte vystrelil z diaľky Kimmich, ale jeho zásah napokon neplatil. Uruguajský arbiter Ostojich sa išiel pozrieť na VAR a videl, že loptu ešte tečoval Lewandowski, poľský strelec sa však nachádzal v ofsajde. Bayernu táto situácia neuškodila, stále pokračoval v aktivite, ale v prvom polčase gól nepadol. Najbližšie bol k nemu v 34. minúte Sane, trafil iba brvno.Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Najskôr tesne minul bránku Tigresu Gnabry, no už onedlho Bayern viedol. Po prihrávke do šestnástky išiel Lewandowski do súboja s brankárom Guzmanom, lopta sa odrazila k Pavardovi, ktorý ju poslal do prázdnej brány. Aj tento gól si rozhodca pozrel na videu, ale tentoraz platil. Mexický tím potom zmenil rozostavenie, osmeľoval sa smerom dopredu, potrestať ho mohol v 81. minúte Tolisso. Jeho pokus však pristál iba na ľavej žrdi. Na druhej strane sa takmer dostal z blízka do zakončenia Gignac, ale netrafil loptu. Bayern mal potom ďalšiu šancu, ale Costa napálil loptu iba do brankára. Napokon si však Bavori tesný náskok udržali a na tróne pre víťaza nahradili FC Liverpool. Trofej z rovnakého podujatia získali aj v roku 2013.Tretie miesto obsadili futbalisti egyptského tímu Al-Ahly Káhira, ktorí zdolali brazílsky SE Palmeiras 3:2 po jedenástkovom rozstrele.





finále:



Bayern Mníchov - Tigres UANL 1:0 (0:0)



Gól: 59. Pavard. Rozhodovali: Ostojich – Taran, Trinidad Diaz Mendez (všetci Urug.), ŽK: Duenas, Rodriguez, Carioca (Tigres)



Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Hernandez, Davies – Kimmich, Alaba – Coman (75. Costa), Sane (73. Musiala), Gnabry (65. Tolisso) – Lewandowski (75. Choupo-Moting)



Tigres: Guzman – Rodriguez (80. J. Quinones), Reyes, Salcedo, Duenas – Aquino, Corioca, Pizarro, L. Quinones – Espinola, Gignac