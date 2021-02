Trenčín sa po takmer tisíc dňoch vracia na vlastný štadión, tribúny však ostanú nevyužité

Doma začnú proti Dunajskej Strede

Chýbať budú už iba fanúšikovia

12.2.2021 (Webnoviny.sk) - Štadión Sihoť bude už od najbližšieho víkendu opäť domovom futbalistov Trenčína. Návrat hráčov fortunaligového klubu AS Trenčín prichádza po rozsiahlej prestavby miestneho štadióna, počas ktorej hrávali Trenčania na iných primeraných štadiónoch v bližšom či širšom okolí."S veľkou radosťou a úľavou vám môžeme oznámiť, že AS Trenčín sa vracia domov. Od prvého zápasu jarnej časti aktuálneho ročníka bude našim domom opäť Štadión Sihoť. Definitívne o tom rozhodla prvá polovica tohto týždňa," uviedlo vedenie klubu na svojom oficiálnom webe.V Trenčíne začali s prestavbou štadióna už v jeseni 2016, no spočiatku realizovali práce tak, aby na ňom mohli hrať svoje domáce ligové stretnutia. Po máji 2018 však museli hľadať azyl na ligové zápasy. Nachádzali ho v Myjave či Žiline, pod hradom Matúša Čáka však absolvovali niekoľko súbojov aj počas tohto obdobia. Fortuna liga sa v Trenčíne bude hrať po 998 dňoch.Trenčania doma odohrajú už fortunaligového duel 19. kola základnej časti proti Dunajskej Strede počas najbližšieho víkendu, konkrétne v nedeľu 14. februára od 15.00 h. "Počas uplynulých dní sme uzavreli ďalšiu fázu výstavby štadióna. Začiatkom týždňa sme obdržali právoplatné kolaudačné rozhodnutie o možnosti užívať stavby severnej a južnej tribúny, alebo inak povedané tribún za bránami. V strede týždňa sme uzavreli v spolupráci s licenčnou komisiou Slovenského futbalového zväzu proces definitívneho schválenia štadióna pre zápasy Fortuna ligy,“ informoval hovorca klubu Martin Galajda.Trenčania už v jeseni 2020 deklarovali záujem o návrat domov ešte pred štartom nadstavby. "Vďaka práci všetkých zainteresovaných od ľudí z klubu, cez firmy podieľajúce sa na výstavbe štadióna až po konštruktívny prístup kompetentných úradov a ľudí zo zväzu sa nám podarilo pripraviť všetko už na zápas proti Dunajskej Strede, čo bol náš optimistický plán. Dnes nám chýba už len jediné - tribúny otvorené pre našich fanúšikov...,“ uvádza sa na webe AS Trenčín.