MS klubov: Inzaghiho Al-Hilal zdolal ManCity: Vložili sme do toho srdce

Taliansky futbalový tréner Simone Inzaghi zažíva skvelý štart na lavičke saudskoarabského Al-Hilalu. Len necelý mesiac po jeho príchode mužstvo prekvapilo ďalšieho ťažkého súpera a postúpilo do štvrťfinále prebiehajúcich MS klubov.





Štyridsaťdeväťročný kouč začiatkom júna odišiel z Interu Miláno a šampionát v USA je jeho prvou skúškou v novom pôsobisku. V náročnej premiére v základnej D-skupine doviedol Al-Hilal k remíze s Realom Madrid (1:1), vyrovnane hral aj s Red Bullom Salzburg (0:0) a po víťazstve nad mexickou Pachucou (2:0) sa mužstvo prebojovalo do osemfinále. V ňom narazilo na favorizovaný Manchester City a málokto čakal, že anglický celok dokáže vyradiť.Opak sa však stal skutočnosťou. „Citizens“ sa síce ujali vedenia už v 9. minúte zásluhou Bernarda Silvu, no Al-Hilal po zmene strán otočil skóre vďaka Marcosovi Leonardovi a Malcomovi. Zápas poslal do predĺženia nórsky kanonier Erling Haaland. V ňom šiel do vedenia Al-Hilal po góle Kalidoua Koulibalyho a Phil Foden ešte vyrovnal na 3:3, ale v 112. minúte rozhodol o triumfe 4:3 svojím druhým gólom Leonardo. „Vedeli sme, že ak chceme zdolať Manchester City, musíme urobiť niečo mimoriadne. A presne to chlapci dnes večer dokázali. Boli jednoducho úžasní,“ uviedol Inzaghi po dueli.Víťazstvo nad City je podľa jeho vlastných slov ako vyjsť na vrchol Mount Everestu bez kyslíka. „A podarilo sa nám to. Je správne, že si v tejto chvíli, v tento večer, môžeme vychutnať tento úspech proti Guardiolovmu City. Vložili sme do toho srdce. Sme spolu sotva tri týždne a môžete vidieť úroveň snahy a úsilia, ktorú do toho hráči dávajú. Pre mňa ako trénera je to jednoznačne veľmi uspokojujúce,“ pokračoval taliansky kormidelník.Anglické mužstvo vyhralo všetky tri zápasy „géčka“ a ako jediné bolo v skupinovej fáze stopercentné. Inzaghiho náprotivok Pep Guardiola, ktorý si atmosféru v USA od začiatku užíval, takýto koniec nečakal. „Je to škoda, boli sme spolu na neuveriteľnej ceste a je to skvelé miesto. Atmosféra bola naozaj dobrá a nemôžem dostatočne poďakovať Manchestru City, najmä hráčom za tréning a to, ako hrali. Radi by sme boli pokračovali, človek tu môže byť len raz za štyri roky. Mali sme pocit, že tímu sa darí, ale ideme domov. Teraz je čas si oddýchnuť a pripraviť sa na novú sezónu,“ konštatoval Španiel.Al-Hilal si vo štvrťfinále zmeria sily s Fluminese, ktoré zdolalo Inter 2:0. Brazílsky tím poslal v úvode do vedenia German Cano, v nadstavenom čase druhého polčasu víťazstvo spečatil Hercules. „Nerazzurri“ sa po zdrvujúcej prehre vo finále Ligy majstrov s Parížom St. Germain (0:5) výraznejšie nepresadili ani na turnaji v USA a kapitán tímu Lautaro Martinez po vyradení kritizoval niektorých spoluhráčov. „Chcem bojovať o veľké trofeje, takže ktokoľvek chce zostať v Interi, dobre, bojujeme. Ale ktokoľvek nechce zostať, môže odísť. Potrebujeme hráčov, ktorí tu chcú byť. Nosíme dôležitý dres a potrebujeme mentalitu na najvyššej úrovni. Inak, prosím, odíďte,“ citovala Argentínčana agentúra AFP.