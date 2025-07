Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská bola za mesiac dvakrát na pódiu: Motivácia a záväzok

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská má za sebou úspešný mesiac vo Svetovom pohári. Po triumfe v K1 v úvode júna na podujatí v španielskom Seu d'Urgell pridala uplynulý víkend aj tretiu priečku v časovke kajak krosu v pražskej Tróji.





Medaily v časovke kajak krosu sa v tejto sezóne rozdávajú premiérovo a Stanovská sa postarala o prvé pódiové umiestnenie v tejto disciplíne. „Nálada je skvelá. Hneď na prvom sveťáku v sezóne som vyhrala, teraz v Prahe tretie miesto. Myslím si, že tieto výsledky odzrkadľujú tú ťažkú drinu, môžem sa z toho aktuálne len tešiť,“ zhodnotila svoje vystúpenie Stanovská na pondelkovom stretnutí s novinármi.

Časovka slúžila ako zvyčajne aj ako kvalifikácia na tradičné preteky kajak krosu, čo už je olympijská disciplína. Vo vyraďovačke Stanovská vypadla vo štvrťfinále a pripustila, že jazda v kanáli bez priameho kontaktu so súperkami jej vyhovuje viac, no chce to zmeniť. „Na kajak kros treba trénovať vo dvojici alebo v trojici. Ja sparing mám, takže do konca sezóny určite budem trénovať aj túto disciplínu. Nejakú tú obranu brán, ale taktiež aj útočenie a rôzne taktiky. Verím, že do konca sezóny sa dokážem aj v tomto zlepšiť.“



Stanovská bola v Prahe súčasťou úspešnej výpravy, vynikol najmä triumf Zuzany Paňkovej v C1 žien, potešil aj triumf Jakuba Grigara v krátkom slalome K1, hoci táto disciplína nie je súčasťou SP. Vodných slalomárov teraz čaká kratší oddych, 4. kolo Svetového pohára je v slovinskom Tacene na programe koncom augusta. „Tieto výsledky sú veľká motivácia, ale zároveň aj záväzok, aby sme pokračovali v práci. Zjavne to máme dobre nastavené, odzrkadľuje sa to a verím, že aj zvyšok sezóny bude buď takýto, alebo ešte lepší,“ vyjadrila nádej Stanovská.



Martin Halčin si v Prahe zlepšil náladu, prvýkrát v sezóne jazdil finále. V klasických pretekoch K1 obsadil 10. miesto, v krátkom slalome 12. „Na prvých dvoch kolách SP ma delili od finále menšie chyby, čo ma dosť mrzelo. Cítil som, že výkonnosť na to mám a som rád, že som to v Prahe potvrdil. Na ďalších pretekoch v Tacene a Augsburgu by som chcel pokračovať v tých výkonoch, ktoré som predviedol v Prahe,“ uviedol Halčin.