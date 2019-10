MS: Lasickieneová má tretie zlato v sérii, obhájil aj Warholm

Nór Karsten Warholm (uprostred) zvíťazil vo finále mužov na 400 m cez prekážky na MS v atletike v katarskej Dauhe 30. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále:

MUŽI



5000 m: 1. Muktar Edris 12:58,85 min, 2. Selemon Barega 12:59,70 (obaja Et.), 3. Mohammed Ahmed (Kan.) 13:01,11, 4. Telahun Haile Bekele (Et.) 13:02,29, 5. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:02,93, 6. Jacob Krop (Keňa) 13:03,08, 7. Paul Chelimo (USA) 13:04,60, 8. Nicholas Kipkorir Kimeli (Keňa) 13:05,27, 9. Birhani Balew (Bahrajn) 13:44,66, 10. Justin Knight (Kan.) 13:26,63



400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 47,42 s, 2. Rai Benjamin (USA) 47,66, 3. Abderrahman Samba (Kat.) 48,03, 4. Kyron McMaster (Brit. Pan. o.) 48,10, 5. T.J. Holmes (USA) 48,20, 6. Yasmani Copello (Tur.) 48,25, 7. Alison dos Santos (Braz.) 48,28, 8. Abdelmalik Lahoulou (Alž.) 49,46



disk: 1. Daniel Stahl (Švéd.) 67,59 cm, 2. Fedrick Dacres (Jam.) 66,94, 3. Lukas Weisshaidinger (Rak.) 66,82, 4. Alin Alexandru Firfirica (Rum.) 66,46, 5. Apostolos Partelis (Cyprus) 66,32 - národný rekord, 6. Matthew Denny (Aust.) 65,43, 7. Ehsan Hadádí (Irán) 65,16, 8. Martin Wierig (Nem.) 64,98, 9. Simon Pettersson (Švéd.) 63,72, 10. Ola Stunes Istene (Nór.) 63,67



ŽENY



800 m: 1. Halimah Nakaayiová (Uga.) 1:58,04 min - národný rekord, 2. Raevyn Rogersová 1:58,18, 3. Ajee Wilsonová (obe USA) 1:58,84, 4. Winnie Nanyondová (Uga.) 1:59,18, 5. Eunice Jepkoechová Sumová (Keňa) 1:59,71, 6. Natoya Gouleová (Jam.) 2:00,11, 7. Rababe Arafiová (Mar.) 2:00,48, 8. Ce'Aira Brownová (USA) 2:02,97



3000 m prek.: 1. Beatrice Chepkoechová (Keňa) 8:57,84 - rekord šampionátu, 2. Emma Coburnová (USA) 9:02,35, 3. Gesa Felicitas Krauseová (Nem.) 9:03,30 - národný rekord, 4. Winfred Mutile Yaviová (Bahrajn) 9:05,68, 5. Peruth Chemutaiová (Uganda) 9:11,08, 6. Courtney Frerichsová (USA) 9:11,27, 7. Anna Emilie Möllerová (Dán.) 9:13,46 - národný rekord, 8. Hivyn Kiyengová (Keňa) 9:13,53, 9. Luiza Gegová (Alb.) 9:19,93 - národný rekord, 10. Genevieve Gregsonová (Austr.) 9:23,84



výška: 1. Maria Lasickieneová (Rus./Nez.) 204 cm, 2. Jaroslava Mahučichová (Ukr.) 204 - juniorský svetový rekord, 3. Vashti Cunninghamová (USA) 200, 4. Julija Levčenková (Ukr.) 200, 5. Kamila Licwinková (Poľ.) 198, 6. Karyna Demidiková (Biel.) 196, 7. Ana Šimičová (Chorv.) 193, 8. Tynita Buttsová (USA) 193, 9. Imke Onnenová (Nem.) 189, 10. Mirela Demirevová (Bul.) 189

Dauha 30. septembra (TASR) - Nór Karsten Warholm suverénne obhájil titul majstra sveta v behu na 400 m cez prekážky, keď zabehol čas 47,42. V ostro sledovanej disciplíne na atletických MS v Dauhe skončil druhý Američan Rai Benjamin za 47,66 a tretí domáci Abderrahman Samba v čase 48,03.Prvýkrát v tejto sezóne sa v jedných pretekoch stretli všetci traja muži s osobným rekordom pod 47 sekúnd. Pred šampionátom sa špekulovalo, že by mohol padnúť aj svetový rekord Kevina Younga 46,78. Napokon 23-ročný Warholm ovládol finále suverénne, o rok mladší Američan zaostal o 24 stotín sekundy. Samba, ktorý väčšinu sezóny laboroval so zranením sa nedostal ani pod 48 sekúnd. Odolal aj rekord šampionátu 47,18, ktorý stále patrí Youngovi.Ruska Maria Lasickieneová obhájila titul v skoku do výšky výkonom 204 cm. Suverénke tejto disciplíny v Dauhe mimoriadne zdatne sekundovala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, ktorá vďaka rovnakému výkonu získala nielen striebro, ale zaznamenala aj juniorský svetový rekord. Oficiálne nezávislá atlétka Lasickieneová sa stala historicky prvou ženou, ktorá v skoku do výšky obhájila titul dvakrát. Jednu úspešnú obhajobu majú na svojom konte aj Chorvátka Blanka Vlašičová a Juhoafričanka Hestrie Cloeteová.Majstrom sveta v hode diskom sa stal v Dauhe Švéd Daniel Stahl. V treťom pokuse hodil 67,59 cm. Švéd získal premiérové zlato na vrcholnom podujatí. Pred rokom na ME v Berlíne vybojoval striebro a na MS 2017 v Londýne skončil taktiež druhý.Prekvapujúcou víťazkou v behu na 800 m sa stala Halimah Nakaayiová z Ugandy v národnom rekorde 1:58.04 min. Až tretia dobehla ďalšia americká bežkyňa Ajee Wilsonová, ktorej v tejto sezóne patrí suverénne najlepší čas sezóny. Lenže vo finále v Dauhe si zle rozložila sily a na cieľovej rovinke úplne vytuhla.Keňanka Beatrice Chepkoechová suverénnym spôsobom získala zlato v behu na 3000 m cez prekážky. Držiteľka svetového rekordu z minulého roka zabehla čas 8:57,84, čo je rekord šampionátu. Etiópčan Muktar Edris obhájil titul majstra sveta v behu na 5000 m časom 12:58,85 min.