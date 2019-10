NHL: Cehlárika a Daňa umiestnili na listinu nechránených hráčov

Marko Daňo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Slovenských hokejistov Petra Cehlárika z Bostonu Bruins a Marka Daňa z Columbusu Blue Jackets umiestnili ich kluby na listinu nechránených hráčov. Ostatné kluby NHL majú možnosť siahnuť po nich do 24 hodín, inak obaja poputujú na farmy.Cehlárik do Providence Bruins, Daňo do Clevelandu Monsters. Cehlárik nastúpil v uplynulej sezóne v drese Bostonu v 20 zápasoch, strelil štyri góly a na dva prihral. Na farme v Providence nazbieral 38 bodov (12+26) v 53 zápasoch.Daňo vlani pôsobil v Colorade Avalanche. Klub z Denveru si ho stiahol práve z listiny nechránených hráčov, na ktorú ho umiestnil predchádzajúci zamestnávateľ Winnipeg Jets. V drese "lavín" však odohral iba osem zápasov bez bodového zápisu, prevažnú časť sezóny strávil na farme v Manitobe.