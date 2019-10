MS: Na 200 m triumf Asherovej-Smithovej, štvrtý titul Fajdeka

Britská bežkyňa Dina Asherová-Smithová oslavuje v cieli po jej víťazstve vo finále v behu na 200 m žien na MS v atletike v katarskej Dauhe 2. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále:

MUŽI



110 m prek.: 1. Grant Holloway (USA) 13,10 s, 2. Sergej Šubenkov (Rus./Nez.) 13,15, 3. Pascal Martinot-Lagarde (Fr.) 13,18, 4. Wen-ťün Sie (Čína) 13,29, 5. Orlando Ortega (Šp.) 13,30, 6. Shane Brathwaite (Barb.) 13,61, 7. Devon Allen (USA) 13,70, 8. Milan Trajkovič (Cyp.) 13,87, 9. Omar McLeod (Jam.) diskv.



kladivo: 1. Pawel Fajdek (Poľ.) 80,50 m, 2. Quentin Bigot (Fra.) 78,19, 3. Bence Halász (Maď.) 78,18, 4. Wojciech Nowicki (Poľ,) 77,69, 5. Mychajlo Kochan (Ukr.) 77,39, 6. Eivind Henriksen (Nór.) 77,38, 7. Javier Cienfuegos (Šp.) 76,57, 8. Gleb Dudarov (Biel.) 76.00, 9. Ašraf Amgad El Seify (Kat.) 75,41, 10. Nick Miller (V. Brit.) 75,31



ŽENY



200 m: 1. Dina Asherová-Smithová (V.Brit.) 21,88 s - národný rekord, 2. Brittany Brownová (USA) 22,22, 3. Mujinga Kambundjiová (Švajč.) 22,51, 4. Anglerne Annelusová (USA) 22,59, 5. Dezerea Bryantová (USA) 22,63, 6. Gina Bassová (Gam.) 22,71, 7. Ivet Lalovová-Colliová (Bul.) 22,77, 8. Tynia Gaitherová (Bah.) 22,90

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 2. októbra (TASR) - Britská šprintérka Dina Asherová-Smithová suverénne zvíťazila vo finále behu na 200 m na atletických MS v Dauhe, keď o stotinu sekundy zlepšila národný rekord na 21,88 s. Striebro získala Američanka Brittany Brownová v čase 22,22, bronz Švajčiarka Mujinga Kambundjiová časom 22,51.Britka vybojovala na šampionáte druhú medailu, na stovke získala striebro. Úradujúca majsterka Európy využila absenciu viacerých kvalitných súperiek. Líderka tabuliek Shaunae Millerová-Uibová dala prednosť dvojnásobnej trati, obhajkyňa zlata Dafne Schippersová si zranila slabiny a odhlásila sa už z finále stovky a na disciplínu nenastúpili bronzová zo stovky Marie Josée Ta Louová z Pobrežia Slonoviny, ani zlatá Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.Poľský kladivár Pawel Fajdek štvrtýkrát za sebou získal zlato na majstrovstvách sveta. V Dauhe zvíťazil výkonom 80,50 m. Striebro vybojoval Quentin Bigot z Francúzska vďaka hodu dlhému 78,19, bronz Maďar Bence Halász výkonom 78,18. Francúz získal cenný kov na vrcholnom podujatí premiérovo, Maďar má už bronz z ME 2018.Obhajca titulu Fajdek v súťaži dominoval, všetky štyri jeho merané pokusy by stačili na zlato. Sklamanie prežil líder tohtoročných tabuliek, ďalší Poliak Wojciech Nowicki, ktorý skončil tesne pod stupňom víťazov.Američan Grant Holloway triumfoval v behu na 110 m prek. v čase 13,10 s. Iba 21-ročný líder tohtoročných tabuliek získal premiérový cenný kov na významnom podujatí. Striebro získal majster sveta z Pekingu 2015 Sergej Šubenkov (13,15), ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou. Bronz vybojoval minuloročný majster Európy Pascal Martinot-Lagarde v čase 13,18.Hollowayovi vo finále výdatne dýchal na chrbát úradujúci olympijský víťaz Omar McLeod z Jamajky, ale na predposlednej prekážke zaváhal a spadol. Rozhodcovia ho napokon diskvalifikovali. "Necítil som žiaden tlak. V každom behu som skrátka chcel ukázať to najlepšie, čo viem a užiť si to," povedal Holloway v mixzóne.