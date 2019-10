NHL: Víťazný debut Fehérváryho, uspelo aj Toronto s Marinčinom

Na snímke vľavo slovenský obranca Washingtonu Martin Feherváry Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky NHL:

Toronto - Ottawa 5:3,

St. Louis - Washington 2:3 pp,

Edmonton - Vancouver 1:1 po 2. tretine,

Vegas - San Jose 2:1 v 2. tretine

New York 3. októbra (TASR) - Nový ročník zámorskej NHL odštartoval v noci na štvrtok úvodnými štyrmi zápasmi, v ktorých do hry zasiahli aj traja slovenskí hokejisti. V súboji posledných dvoch šampiónov St. Louis - Washington nastúpili premiérovo v drese Capitals obranca Martin Fehérváry a útočník Richard Pánik a tešili sa z výhry hostí 3:2 po predĺžení.Fehérváry tak absolvoval vo veku 19 rokov víťazný debut v profilige. Uspelo aj Toronto so slovenským zadákom Martinom Marinčinom, ktoré v bitke o Ontário zdolalo doma Ottawu 5:3.