MS: Pre tajfún Hagibis zrušili sobotné zápasy ragby

Tokio 8. októbra (TASR) - Organizátori ragbyových majstrovstiev sveta v Japonsku zrušili sobotné zápasy Anglicka s Francúzskom v C-skupine v Jokohame a Nového Zélandu s Talianskom v Tojote (B-skupina) pre tajfún Hagibis. Ten je podľa meteorológov najväčší tento rok a zasiahnuť by mal Tokio a okolie. Duel Írska so Samoou vo Fukuoke by sa mal uskutočniť podľa plánu.Podľa pravidiel, ak sa duel na šampionáte neuskutoční, do tabuľky sa zapíše remíza 0:0.povedal riaditeľ turnaja Alan Gilpin.Nedeľňajší program šampionátu zatiaľ počasie neovplyvnilo. Najviac dúfajú v upokojenie situácie Škóti, ktorí by v prípade zrušenia súboja s domácim mužstvom čelili možnosti vyradenia.Zrušenie sobotných zápasov znamená, že v C-skupine postúpia z 1. miesta Angličania pred Francúzmi. Vvyhrali skupinu Novozélanďania pred Juhoafričanmi.Hagibis bol klasifikovaný v najvyššej kategórii Japonskej meteorologickej agentúry s nárazmi vetra do 270 kilometrov za hodinu. Postupne by mal zoslabnúť a cez víkend podľa predpovede dosiahne druhú najvyššiu kategóriu na šesťdielnej stupnici.