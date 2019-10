NHL: Tatarov Montreal podľahol v Buffale 4:5 po predĺžení

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky NHL:



Buffalo - Montreal 5:4 pp,

Philadelphia - New Jersey 4:0,

Vancouver - Los Angeles 8:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali v noci na štvrtok na ľade Buffala Sabres 4:5 po predĺžení. Hostia absolvovali predĺženie aj vo svojom treťom vystúpení v novej sezóne NHL. Slovenskému reprezentantovi Tomášovi Tatarovi zápas nevyšiel, bodovo sa nepresadil a obe jeho dvojminútové vylúčenia domáci potrestali. Prvou hviezdou stretnutia sa stal kapitán Sabres Jack Eichel, ktorý k dvom gólom pridal dve asistencie.Stopercentnú bilanciu si udržala Philadelphia Flyers. Vo svojom druhom zápase v ročníku doma zdolal New Jersey Devils 4:0. Naopak,sa z plného bodového zápisu netešili ani do tretice.Hráči Los Angeles Kings podľahli vo Vancouveri 2:8. Domáce "kosatky" dosiahli štyri zásahy v tretej tretine v rozmedzí deviatich minút.