MS: Simmonsovi vyšiel odvážny únik, Bugár 62., Gajdula spadol

Američan Quinn Simmons triumfoval v individuálnych pretekoch juniorov na MS v cestnej cyklistike v anglickom Harrogate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

cestná cyklistika - MS:

juniori (Richmond - Harrogate, 148 km): 1. Quinn Simmons (USA) 3:38:04 h, 2. Alessio Martinelli (Tal.) +56 s, 3. Magnus Sheffield (USA), 4. Enzo Leijnse (Hol.), 5. Gianmarco Garofoli (Tal.), 6. Vegard Stokke (Nór.) všetci +1:33 min., 7. Alfred George (V.Brit.), 8. Frederik Wandahl (Dán.), 9. Jakub Bouček (ČR), 10. Milan Paulus (Belg.) všetci +1:45, ..., 62. Marek BUGÁR +16:49, Marek GAJDULA (obaja SR) nedokončil



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harrogate 26. septembra (TASR) – Američan Quinn Simmons triumfoval vo štvrtok v individuálnych pretekoch juniorov na MS v cestnej cyklistike v anglickom Yorkshire. Na 148 km dlhej trati z Richmondu do Harrogate nastúpil približne 33 km pred cieľom a svoj odvážny únik doviedol do úspešného konca. Simmons zvíťazil v čase 3:38:04 h, s impozantným 56-sekundovým náskokom pred Talianom Alessiom Martinellim. Triumf USA zvýraznil tretím miestom Magnus Sheffield, ktorý uspel v záverečnom šprinte štyroch jazdcov o bronzovú medailu (+1:33).Simmons sa úspešne odpútal od skupiny pretekárov, ktorá sa sformovala na čele pred záverečnými okruhmi v Harrogate. Američania sa dočkali prvej medaily na MS v kategórii juniorov po dlhých 26 rokoch. Z dvojice slovenských reprezentantov dokončil preteky iba Marek Bugár. Spoločne s Marekom Gajdulom sa dlho držal v hlavnom pelotóne, ale potom neprežil rýchle tempo v balíku v druhom dlhšom stúpaní a stratil s ním kontakt. Napokon finišoval na 62. mieste so stratou 16:49 min. Gajdula doplatil na pád na mokrej vozovke. Po ňom sa už nedokázal vrátiť späť a do cieľa nedošiel.