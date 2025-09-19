|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike
Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.
Zdieľať
Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, keď v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.
Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, druhá dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08. Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte. Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy.
Zapletalová vyrovnala najlepší historický výkon Slovenky na podujatí, v roku 2009 v Berlíne získala taktiež bronz kladivárka Martina Hrašnová. Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba Igor Kováč v Aténach 1997 na 110 m prek.
MS v Tokiu 2025 - finále:
Ženy
400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,54 - svetový výkon roka, 2. Jasmine Jonesová (USA) 52,08, 3. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,00 - slovenský rekord, 4. Anna Cockrellová (USA) 53,13, 5. Gianna Woodruffová (Pan.) 53,34, 6. Naomi van den Broecková (Belg.) 53,70, 7. Dalilah Muhammadová 54,82, 8. Shiann Salmonová (Jam.) 56,27
Správu budeme aktualizovať
Prečítajte si tiež
Weiss st. dostal pokarhanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky