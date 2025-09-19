Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Meniny má Konštantín
 24hod.sk    Šport

19. septembra 2025

MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike


Tagy: Emma Zapletalová

Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, kedy v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.



Zdieľať
MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike

 

Slovenská atlétka Emma Zapletalová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu bronzovú medailu v behu na 400 m prekážok v národnom rekorde 53,00 s. Pre Slovensko vybojovala piatu medailu v histórii podujatia a prvú od roku 2015, keď v Pekingu získal zlato Matej Tóth v chôdzi na 50 km.

Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, druhá dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08. Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte. Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy.

Zapletalová vyrovnala najlepší historický výkon Slovenky na podujatí, v roku 2009 v Berlíne získala taktiež bronz kladivárka Martina Hrašnová. Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba Igor Kováč v Aténach 1997 na 110 m prek.

MS v Tokiu 2025 - finále:

Ženy

400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 51,54 - svetový výkon roka, 2. Jasmine Jonesová (USA) 52,08, 3. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,00 - slovenský rekord, 4. Anna Cockrellová (USA) 53,13, 5. Gianna Woodruffová (Pan.) 53,34, 6. Naomi van den Broecková (Belg.) 53,70, 7. Dalilah Muhammadová 54,82, 8. Shiann Salmonová (Jam.) 56,27

MS v atletike 2025: Emma Zapletalová

Správu budeme aktualizovať


Tagy: Emma Zapletalová
