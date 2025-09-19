|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2025
Weiss st. dostal pokarhanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky
Podľa disciplinárnej komisie nebolo možné prehliadnuť obsah vulgárnych prejavov Weissa st., ktoré boli zachytené počas priameho televízneho prenosu stretnutia.
Zdieľať
Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. bude viesť mužstvo z lavičky v sobotňajšom 8. kole Niké ligy proti DAC Dunajská Streda. Od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu dostal pokarhanie za svoje správanie v dueli 7. kola na pôde MŠK Žilina (3:3).
„DK SFZ sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberala správaním sa trénera ŠK Slovan Bratislava Vladimíra Weissa st. v stretnutí Niké ligy proti MŠK Žilina. Po dôslednom vyhodnotení skutočností zaznamenaných delegátom daného stretnutia ako aj v kontexte všetkých známych okolností dospela k záveru, že tréner sa porušenia zákazu výkonu uloženej sankcie nedopustil. V jeho prejavoch nebolo identifikované konanie, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako tzv. koučovanie, teda vydávanie systematických pokynov hráčom svojho družstva s následným vplyvom na priebeh stretnutia," uvádza sa v úradnej správe.
Podľa DK však nebolo možné prehliadnuť obsah vulgárnych prejavov Weissa st., ktoré boli zachytené počas priameho televízneho prenosu stretnutia. „Po ich vyhodnotení dospela disciplinárna komisia k záveru, že v danom prípade sa tréner správal v rozpore s Etickým kódexom SFZ. S poukazom na celkovú závažnosť týchto prejavov, osobnosť trénera a jeho vplyv na futbalové prostredie rozhodla o uložení disciplinárnej sankcie vo forme pokarhania.“
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike
MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike
<< predchádzajúci článok
Barcelona v 2. kole Ligy majstrov vyzve PSG na Olympijskom štadióne
Barcelona v 2. kole Ligy majstrov vyzve PSG na Olympijskom štadióne