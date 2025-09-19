Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

19. septembra 2025

Weiss st. dostal pokarhanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky



Podľa disciplinárnej komisie nebolo možné prehliadnuť obsah vulgárnych prejavov Weissa st., ktoré boli zachytené počas priameho televízneho prenosu stretnutia.



Weiss st. dostal pokarhanie, proti DAC bude viesť Slovan z lavičky

Tréner futbalistov Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. bude viesť mužstvo z lavičky v sobotňajšom 8. kole Niké ligy proti DAC Dunajská Streda. Od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu dostal pokarhanie za svoje správanie v dueli 7. kola na pôde MŠK Žilina (3:3).


„DK SFZ sa na svojom štvrtkovom zasadnutí zaoberala správaním sa trénera ŠK Slovan Bratislava Vladimíra Weissa st. v stretnutí Niké ligy proti MŠK Žilina. Po dôslednom vyhodnotení skutočností zaznamenaných delegátom daného stretnutia ako aj v kontexte všetkých známych okolností dospela k záveru, že tréner sa porušenia zákazu výkonu uloženej sankcie nedopustil. V jeho prejavoch nebolo identifikované konanie, ktoré by bolo možné vyhodnotiť ako tzv. koučovanie, teda vydávanie systematických pokynov hráčom svojho družstva s následným vplyvom na priebeh stretnutia," uvádza sa v úradnej správe.

Podľa DK však nebolo možné prehliadnuť obsah vulgárnych prejavov Weissa st., ktoré boli zachytené počas priameho televízneho prenosu stretnutia. „Po ich vyhodnotení dospela disciplinárna komisia k záveru, že v danom prípade sa tréner správal v rozpore s Etickým kódexom SFZ. S poukazom na celkovú závažnosť týchto prejavov, osobnosť trénera a jeho vplyv na futbalové prostredie rozhodla o uložení disciplinárnej sankcie vo forme pokarhania.“

