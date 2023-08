MS v Budapešti: Ingebrigtsen obhájil titul na 5000 m

Nór Jakob Ingebrigtsen obhájil na atletických MS v Budapešti titul majstra sveta v behu na 5000 m časom 13:11,30 min. V špurte zdolal o 14 stotín sekundy Španiela Mohameda Katira. Tretí dobehol Keňan Jacob Krop časom 13:12,28.





Ingebrigtsen mal v Budapešti ambíciu získať náročné double, no napokon odchádza zo šampionátu s rovnakou bilanciu ako pred rokom z Eugene - so striebrom na 1500 m a zlatom na 5000 m. Bronzový spred roka na 1500 m Katir mal dobrý finiš, no Ingebrigtsen ho dokázal na cieľovej šachovnici predstihnúť, keď zaznamenal svoje sezónne maximum.

MS v Budapešti - 5000 m mužov:



1. Jakob Ingebrigtsen (Nór.) 13:11,30 min, 2. Mohamed Katir (Šp.) 13:11,44, 3. Jacob Krop (Keňa) 13:12,28, 4. Luis Grijalva (Guat.) 13:12,50, 5. Yomif Kejelcha 13:12,51, 6. Hagos Gebrhiwet (obaja Et.) 13:12,65, 7. Mohammed Ahmed (Kan.) 13:12,92, 8. Berihu Aregawi (Et.) 13:12,99, 9. Jimmy Gressier (Fr.) 13:17,20, 10. Ishmael Kipkurui (Keňa) 13:21,20