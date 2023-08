Fantastický Verstappen dosiahol v Zandvoorte deviate víťazstvo za sebou a vyrovnal rekord Vettela (foto)

Deviate víťazstvo za sebou

Chýbajú mu už iba štyri triumfy

Cesta za tretím titulom majstra sveta

28.8.2023 (SITA.sk) - Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen v nedeľňajšej Veľkej cene Holandska dosiahol deviate víťazstvo za sebou a vyrovnal historický rekord Nemca Sebastiana Vettela , ktorý to v roku 2013 dokázal tiež ako pilot Red Bullu. Dvadsaťpäťročný Holanďan zaznamenal pred domácou kulisou v Zandvoorte celkovo 11. triumf v 14. pretekoch tejto sezóny."O deviatich víťazstvách za sebou som nikdy ani neuvažoval, takže som veľmi šťastný. Užijem si to. Mám monopost, s ktorým sa toho dá veľa dokázať. Je však vždy náročné podávať výkony pod tlakom," vyhlásil Verstappen, ktorý si zvýšil náskok na čele Pohára jazdcov na 138 bodov pred tímovým kolegom Seriom Pérezom z Mexika.Ten skončil na VC Holandska štvrtý, druhý bol Španiel Fernando Alonso na Aston Martine a tretí Francúz Pierre Gasly na Alpine.Verstappen potrebuje už len štyri triumfy, aby vyrovnal vlastný rekord z minulého roka s 15 víťazstvami v jednej sezóne. Celkovo zvíťazil v F1 už 46-krát a len päť triumfov ho delí od Alaina Prosta na štvrtom mieste historického poradia. Vo zvyšných deviatich pretekoch tohto roka môže dobehnúť aj tretieho Vettela (53)."Vyrovnať zápis Vettela a dvakrát zaznamenať deväť víťazstiev za sebou je naozaj úžasné," povedal šéf Red Bullu Christian Horner , ktorý bol vo funkcii aj počas Vettelovej éry.Tím Red Bull ovládol aj 13. podujatie od začiatku tejto sezóny a celkovo už 14. bez prerušenia, čím opäť zlepšil rekord McLarenu z roku 1988 (11). V Pohári konštruktérov má náskok už 285 bodov pred druhým Mercedesom.Verstappen smeruje za tretím titulom majstra sveta v rade a na tohtotýždňovej Veľkej cene Talianska v Monze môže ako prvý jazdec F1 v histórii dosiahnuť 10 triumfov za sebou. Bolo by to symbolické, keďže Vettel zaznamenal prvé víťazstvo práve tam v roku 2008.