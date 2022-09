MS v cyklistike 2022: Evenepoel majstrom sveta, P. Sagan skončil na 7. mieste

Belgický cyklista Remco Evenepoel suverénne triumfoval v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na MS v austrálskom Wollongongu. Slovenský reprezentant a trojnásobný majster sveta Peter Sagan finišoval na siedmej priečke, keď v závere trate dlhej 266,9 km špurtoval o medailu. Striebro si vybojoval Francúz Christophe Laporte a bronz získal Austrálčan Michael Matthews (všetci +2:21 min). Ďalší Slováci Matúš Štoček s Marekom Čaneckým skončili na 64. a 65. mieste, Juraj Sagan v rozlúčke s profesionálnou kariérou súťaž nedokončil, ukázal sa však v úniku.





Na účastníkov kategórie elite čakal najprv približne 60 km dlhý nájazd so stúpaním na Mt. Keita (7,5 km, 5,7%) a potom absolvovali dvanásť 17-kilometrových okruhov, na ktorých museli zakaždým zdolať krátke, ale ostré stúpanie Mt. Pleasant (1,1 km, 8,8%) s maximom až okolo 14 percent. Tesne pred finišom sa nachádzal ešte krátky kopček, dohromady bolo potrebné zvládnuť približne 4000 výškových metrov. Pôvodný únik, do ktorého sa zapojilo sedemnásť jazdcov, ťahal predovšetkým Juraj Sagan. Kontakt stratil 76 km pred páskou práve v stúpaní na Mt. Pleasant. Únik sa skončil vyše 67 km pred cieľom, Peter Sagan sa v tom čase držal v hlavnom balíku aj s belgickým spolufavoritom Woutom Van Aertom.Neskôr sa odpojila až 26-členná vedúca skupina, ktorej náskok narástol v nájazde do záverečných troch okruhov na viac než dve minúty. Slováci sa snažili približne 50 km pred cieľom spojiť s lídrami, pracoval na tom Juraj Sagan, no jeho tempo na to nestačilo. Necelých 40 km pred cieľom partia prenasledovateľov stiahla manko len na niečo vyše minútu. Veľkú zásluhu na tom mal tím Francúzska, ktorý riadne zvýšil tempo, hoci vpredu mal troch jazdcov.Ako najväčší favorit na zlato sa vyprofiloval Evenepoel. Z vedúcej skupiny sa najprv odpútal spoločne s Kazachom Alexejom Lucenkom, toho neskôr striasol a približne 30-kilometrovým sólom si prišiel pre ďalší veľký úspech v kariére. Dvadsaťdvaročný Belgičan triumfoval v tejto sezóne na španielskej Vuelte i na prestížnych klasikách Liege–Bastogne–Liege a San Sebastian. Na tohtoročnom šampionáte predtým získal bronz v individuálnej časovke.O ďalšie pozície nebojovali štyria najbližší prenasledovatelia, ale širšia skupina vrátane Petra Sagana, ktorá sa v závere prihnala do boja o medaily. Najrýchlejší bol Laporte, keď predstihol Matthewsa, Van Aert obsadil štvrté miesto. Pred Slovákom skončili ešte Talian Matteo Trentin a Nór Alexander Kristoff.