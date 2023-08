MS v cyklistike: Preteky mužov reštartovali, protest ich zastavil na takmer hodinu

Mužské preteky elite s hromadným štartom na cyklistických MS museli v nedeľu na takmer hodinu prerušiť. Dôvodom bol protest na trase z Edinburghu do Glasgowa. Rozhodcovia po približne 80 kilometroch jazdcov zastavili, súťaž neutralizovali a reštartovali ju až po vyriešení situácie.





Podľa flámskej televízie Sporza sa demonštranti prilepili na cestu a zablokovali ju. Zakročiť proti nim musela škótska polícia. V čase prerušenia figurovala vpredu deväťčlenná skupina jazdcov v úniku s viac ako sedemminútovým náskokom pred pelotónom. V hlavnom "balíku" boli aj Slováci Peter Sagan a Matúš Štoček. Odstupy medzi jazdcami zostali podľa pravidiel v platnosti aj po reštarte pretekov, do konca ktorých v čase prerušenia zostávalo necelých 192 km.Incident sa stal na úzkej ceste v oblasti Carron Valley. "Spolupracujeme so všetkými príslušnými orgánmi, aby sme minimalizovali narušenie pretekov a zabezpečili bezpečnosť jazdcov ako náš prvoradý záujem," reagovali v stanovisku polícia i Medzinárodná cyklistická únia (UCI). Jej prezident David Lappartient v čase prerušenia konzultoval situáciu priamo s jazdcami.Preteky odštartovali v hlavnom meste Edinburghu, pelotón potom zamieril na 120 km dlhú trasu do Glasgowa, kde na cyklistov čakal viac ako 14-kilometrový okruh v uliciach mesta s takmer päťdesiatimi zákrutami. Technicky náročný úsek museli absolvovať celkovo desaťkrát. V intinerári figurovalo spolu viac ako 3,5-tisíc výškových metrov a viacero krátkych, no prudkých stúpaní.