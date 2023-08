Sagan nedokončil svoje posledné majstrovstvá sveta, na takmer hodinu ho stopli aj demonštranti

Sagan sa sústredí na cross-country

prehľad umiestnení



2023 Glasgow (V. Brit.): nedokončil

2022 Wollongong (Aus.): 7. miesto

2021 Flámsko (Belg.): 26. miesto

2020 Imola (Tal.): neštartoval

2019 Yorkshire (V. Brit.): 5. miesto

2018 Innsbruck (Rak.): nedokončil

2017 Bergen (Nór.): 1. miesto

2016 Dauha (Kat.): 1. miesto

2015 Richmond (USA): 1. miesto

2014 Ponferrada (Šp.): 43. miesto

2013 Florencia (Tal.): 6. miesto

2012 Valkenburg (Hol.): 14. miesto

2011 Kodaň (Dán.): 12. miesto

2010 Geelong (Austr.): nedokončil



6.8.2023 (SITA.sk) -Približne 110 km pred cieľom sa skončila púť Petra Sagana z tohtosezónnou edíciou pretekov mužov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Škótsku. V minulosti trojnásobný šampión (2015, 2016 a 2017) vo svojom trinástom štarte na MS preteky tretíkrát nedokončil, v minulosti aj v rokoch 2010 a 2018.. Trikrát na MS zvíťazili aj Talian Alfredo Binda, Španiel Óscar Freire aj Belgičania Rik Van Steenbergen a Eddy Merckx . V Škótsku sa teraz sústredí na preteky v cross-country horských cyklistov, ktoré ho čakajú počas nasledujúceho víkendu. V pretekoch nepokračuje už ani druhý Slovák Matúš Štoček Sagan sa po aktuálnej sezóne rozhodol ukončiť pôsobenie v profipelotóne a chce sa venovať horskej cyklistike, ktorej sa venoval ako mladík ešte pred úspechmi v cestnej cyklistike. Na OH 2016 dokonca štartoval v cross-country na horských bicykloch. Pred pätnástimi rokmi sa v horskej cyklistike stal juniorským majstrom sveta v talianskom Val di Sole, v rovnakom roku získal zlato medzi juniormi aj na ME.Nedeľňajšie preteky museli organizátori prerušiť, trasu podujatia totiž zablokovali protestanti. Incident sa stal pri vodnej nádrži Carron Valley bez možnosti jednoduchej obchádzky. V čase prerušenia približne 190 km pred cieľom, bola na čele poradia deväťčlenné skupina so solídnym náskokom.Rozhodcovia najprv zastavili členov úniku a po nich aj pelotón, ktorého súčasťou ešte boli aj Sagan a Štoček. Vynútená pauza trvala necelú hodinu, všetko na mieste riešila miestna polícia a jazdci medzitým posedávali na ceste, pri nej alebo v sprievodných vozidlách.Ako informuje web BBC.com, k zodpovednosti za protest sa prihlásila environmentálna skupina This Is Rigged (v preklade Je to zmanipulované, pozn.), do akcie sa zapojili štyria jej aktivisti. Keďže na miesto sa nedostali kamery, správy z miesta boli iba kusé. Podľa nich sa demonštranti údajne prilepili na cestu.