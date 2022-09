MS v cyklistike: Tobias Foss sa stal prekvapujúcim majstrom sveta v časovke

Dvadsaťpäťročný špecialista dosiahol na 34,2 km dlhej trase čas 40:02,78 minút a o necelé tri sekundy zdolal Švajčiara Stefana Künga. Bronz si vybojoval Belgičan Remco Evenepoel so stratou deväť sekúnd. Slováci v časovke neštartovali.





Pre Fossa je to len štvrté víťazstvo v kariére, pričom doteraz sa tešil výlučne iba na domácich šampionátoch, kde získal v tejto sezóne titul v časovke a vlani v časovke aj hromadných pretekoch. Do profesionálneho pelotónu vstúpil po triumfe na Tour de l'Avenir v roku 2019, čo je kratšia "Tour de France" pre pretekárov do 23 rokov. "Mám pocit, že som sa ešte neprebudil z tohto sna. Počas časovky som sa cítil dobre, mal som dobré nohy, ale vyhrať? Musím si to ešte poriadne uvedomiť. Nepovedal by som, že som nejaký extra sebavedomý pretekár, ale mal som pocit, že som tam dnes nechal všetko a že to môže dobre dopadnúť. Bola to trať, na ktorej sa nedalo odpočívať. Bolo tam všetko, stúpania, technické pasáže. Hovoril som si, že keby som bol v Top10 bol by som spokojný. Veril som si aj na najlepšiu päťku, ale mať dúhový dres je úžasné," povedal v prvom televíznom rozhovore. Foss je historicky prvý Nór, ktorý získal medailu v tejto disciplíne.Nedeľňajšia trasa pre mužov i ženy merala 34,2 km a skladala sa z dvoch okruhov s krátkym stúpaním na Dumfries Avenue (0,7 km, 6,7%). Pretekári boli rozdelení do blokov, pričom hlavní favoriti išli v poslednom štvrtom. Foss vyštartoval ešte pred nimi, no predviedol skvelý výkon a rýchlo zašiel najmä záverečný úsek po druhom stúpaní. Do cieľa prišiel v čase 40:02,78 minúty. Nedokázali ho prekonať ďalší favoriti, no potom vyštartoval Küng a zdalo sa, že dvojnásobný európsky šampión (2020, 2021) si ide konečne aj po svetový titul. Bol najrýchlejší na prvom aj druhom medzičase, na ktorom mal náskok na Fossa až dvanásť sekúnd. Na záverečných desiatich kilometroch mu však došli sily a cieľ preťal o 2,95 s za Nórom. Z ďalších pretekárov ohrozil ich výkon len Evenepoel, ktorý obsadil tretiu priečku.Časovku mal dobre rozbehnutú aj dvojnásobný obhajca zlata Filippo Ganna, taliansky špecialista však strácal už na druhom stúpaní a finišoval až siedmy. Tesne pred ním skončil dvojnásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar zo Slovinska. Francúz Remi Cavagna bol až jedenásty. Veľkú smolu mal Američan Magnus Sheffield, ktorý mal dobré medzičasy, no potom spadol. Ešte väčšiu Ethan Hayter, dvadsaťštyriročnému Britovi spadla reťaz a obsadil štvrté miesto s mankom 39,95 sekundy. Ak by nemusel meniť bicykel, mohol útočiť na cenné kovy.

výsledky:



1. Tobias Foss (Nór.) 40:02,78 min, 2. Stefan Küng (Švaj.) +2,95 s, 3. Remco Evenepoel (Belg.) +9,16, 4. Ethan Hayter (V.Brit.) +39,95, 5. Stefan Bissegger (Švaj.) +46,81, 6. Tadej Pogačar (Slovin.) +48,13, 7. Filippo Ganna (Tal.) +55,32, 8. Nelson Oliveira (Port.) +58,98, 9. Yves Lampaert (Belg.) +1:08,84, 10. Bruno Armirail (Fr.) +1:09,24