Čech Kincl obhájil titulový opasok do 84 kg na turnaji Oktagon 35

Český bojovník MMA Patrik Kincl obhájil titulový opasok v strednej hmotnostnej kategórii (do 84) v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 35 v Brne zdolal Francúza Alexa Lohorého po technickom KO v 1. kole. V hlavnom predzápase večera zvíťazil Karol Ryšavý v slovenskom súboji nad Františkom Fodorom po technickom KO v 1. kole.





Pre 33-ročného Kincla išlo o prvú obhajobu opasku v organizácii Oktagon MMA, ktorú zvládol za necelé tri minúty. "Po poslednom tréningu sme si s trénerom povedali, že teraz je čas predať to, čo mám natrénované. Išlo mi zhadzovanie hmotnosti, celkovo som sa dnes výborne cítil a zápas mi sadol. Uvidíme, kto bude môj najbližší súper, no rád by som mal ďalší zápas čo najskôr," povedal Kincl po zápase.Nasledujúci hlavný turnaj pod hlavičkou organizácie Oktagon MMA je na programe 15. októbra vo Frankfurfe. Najbližší turnaj v Česku sa uskutoční 3. decembra v Ostrave a v apríli 2023 sa organizácia vráti aj do Bratislavy.

Oktagon 35, výsledky:



Hlavná karta:



do 84 kg (titulový zápas):



Patrik Kincl (ČR) - Alex Lohoré (Fr.) Kincl po TKO v 1. kole



do 70 kg:



Karol Ryšavý (SR) - František Fodor (SR) Ryšavý po TKO v 1. kole



do 77 kg:



Andrej Kalašnik (ČR) - Joel Dos Santos (Braz.) Kalašnik na body po 3. kole



do 66 kg:



Jakub Dohnal (ČR) - David Moon (Kan.) Dohnal na body po 3. kole



do 77 kg:



Róbert Pukač (SR) - Tomáš Meliš (SR) Pukač na body po 3. kole



do 70 kg: Ronald Paradeiser (SR) - Iamik Furtado (Guin.) Paradeiser na body po 3. kole



Predeliminácie:



do 71 kg (podľa pravidiel Oktagon Underground): Radek Roušal (ČR) - Marek Bartl (ČR) Roušal na body po 3. kole



do 84 kg:



Jorge Bueno (Braz.) - Marek Mazuch (SR) Bueno po submisii v 1. kole



do 77 kg:



James Lewis (V. Brit.) - Selim Topuz (Rak.) Lewis po submisii v 1. kole



do 84 kg:



Adam Raiter (ČR) - Nathan Dzaba (SR) Raiter na TKO v 1. kole





do 84 kg:



Radovan Úškrt (SR) - Denis Kurdinov (Ukr.) Úškrt na KO v 1. kole



do 93 kg:



Jan Gottwald (ČR) - Edilson Franca (Braz.) Gottvald na body po 3. kole