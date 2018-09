MS v džude: Randl s jedným víťazným súbojom, Žilka s dvoma

Milan Randl, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Baku 24. septembra (TASR) - Na majstrovstvách sveta v azerbajdžanskom Baku skončili v hmotnosti do 90 kg slovenskí džudisti Milan Randl s jedným víťazným súbojom a Peter Žilka s dvomi. Randla v treťom kole zastavil Talian Nicholas Mungai a Žilku vo štvrtom Komronšoch Ustopirijon z Tadžikistanu.Obaja slovenskí džudisti mali v 1. kole voľný žreb. Randlov súper vo vstupnom zápase 21-ročný Lotyš David Duda obavy nevyvolával, no nesmel sa ani podceniť. Tohto roku na Grand Slame v Düsseldorfe skončil siedmy, a to bol neklamný znak, že už dosť z vrcholného džuda ovláda. Randla po 50 sekundách rozhodca napomínal, no dôležité bolo, že pri ofenzíve súpera sa vyhol ipponu. Randl si na svoju chvíľu trpezlivo počkal a presne 1:37 pred koncom zvíťazil na ippon po vydarenom chvate kosoto gari. V 3. kole 25-ročný Talian Nicholas Mungai, ktorý na seba upútal na turnajoch GP v Jekaterinburgu i Záhrebe 3. miestami, nebol pre slovenských džudistov neznámy, Žilka sa s ním stretol na aprílových ME v Tel Avive a prehral. O víťazstve Taliana nad Randlom sa rozhodlo v podstate 1:55 pred koncom po vydarenom chvate tomoe nage ocenenom waza-ari. Randl sa ešte pokúšal priebeh zvrátiť, skúšal kosoto gari minútu pred koncom, aj ouči gari tesne pred záverom, no márne.Žilkov súper v úvodnom zápase Ravin Šrestha z Nepálu zaváňal silnou exotikou. So slovenským džudistom vydržal na tatami 38 sekúnd, keď nasadil Žilka na zemi držanie s pákou a Nepálčan sa vzdal. Aj v 3. kole narazil Žilka na exotiku v podobe 21-ročného Roberta Florentina z Dominikánskej republiky. Bol to však už súper kvalitnejší, čo potvrdil aj ippponom v predchádzajúcom zápase proti Čechovi Klammertovi, minulý rok bol medzi juniormi na MS strieborný. Žilka si v druhej minúte vyskúšal učimatu, ešte ju nedotiahol, no 83 sekúnd pred koncom už z podobnej akcie vyťažil ippon. Na postup do štvrťfinále musel zdolať vo 4. kole 25-ročného Komronšocha Ustopirijona z Tadžikistanu, mimoriadne silovo vybaveného borca, tohtoročného víťaza na turnaji GP v Antalyi, piateho na MS'2015. Recept na úspech mohol Žilkovi poradiť aj Randl, ktorý nad Ustopirijonom zvíťazil pred tromi rokmi na turnaji GP v tureckom Samsune. Momentálne bol však nad Žilkove sily. Stačil na to jediný chvat v 1:43 min a waza-ari po curikomi goši. Potom to už bol zväčša boj o úchop a kontrolovaná taktika súpera.