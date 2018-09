V SR bude zasadnutie Európskeho olympijského výboru pred OH 2020

Jozef Liba, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. septembra (TASR) - Slovensko bude v máji 2020 hostiť seminár generálnych sekretárov a šéfov misií európskych národných olympijských výborov na OH v Tokiu a zasadnutie exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV). Rozhodlo sa o tom na minulotýždňovom zasadnutí exekutívy EOV v Štokholme. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského výboru olympic.sk.Seminár v olympijskom tréningovom centre X-Bionic Sphere v Šamoríne bude len dva mesiace pred OH v Tokiu.uviedol pre olympic.sk slovenský člen exekutívy EOV a generálny sekretár Slovenského olympijského výboru (SOV) Jozef Liba.Takýto seminár sa na Slovensku uskutočnil po prvý raz už v roku 1998. V Bratislave vtedy rokovalo 144 delegátov, zastupujúcich Medzinárodný olympijský výbor, EOV, organizátorov najbližších OH aj ZOH, i predstaviteľov 46 misií európskych národných olympijských výborov. Z rokovania vyšiel významný apel na zachovanie vodného slalomu v programe OH 2000 v Sydney. Vzhľadom na finančnú náročnosť výstavby vodnoslalomárskeho areálu v Penrithe vtedy najúspešnejšiemu slovenskému olympijskému odvetvia hrozilo vyradenie z olympijského programu. Vďaka veľkému diplomatickému úsiliu, v ktorom hral SOV významnú úlohu, sa túto hrozbu podarilo odvrátiť.