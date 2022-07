MS v Eugene: Jamajčanky ovládli pódium na stovke, Američania v guli

Jamajská atlétka Shelley-Ann Fraserová-Pryceová sa stala po piatykrát majsterkou sveta v behu na 100 m. Na šampionáte v americkom Eugene zvíťazila v novom rekorde šampionátu 10,67 s. Na pódiu ju doplnili krajanky Shericka Jacksonová (10,73) a Elaine Thompsonová-Herahová (10.81). Po prvýkrát v histórii obsadili pódium na MS v najkratšom šprinte reprezentantky jednej krajiny.



Americký guliar Ryan Crouser potvrdil pozíciu favorita a získal titul v novom rekorde šampionátu 22,94 m. Domáci Grant Holloway obhájil primát majstra sveta v behu na 110 m prek.



Tridsaťpäťročná veteránka Fraserová-Pryceová potvrdila post líderky tohtoročných tabuliek a vyrovnala svoj najrýchlejší čas sezóny. Zároveň vymazala z prvej priečky histórie šampionátu rekord dopingovej hriešnice Marion Jonesovej z USA, ktorá v roku 1999 zabehla v Seville 10,70. Pódium v Eugene má tak rovnaké zloženie, ako na OH v Tokiu, Jamajčanky si iba prehodili poradie. Pred rokom zvíťazila Thompsonová-Herahová, Fraserová-Pryceová získala striebro a Jacksonová bronz.

Jamajská atlétka Shelley-Ann Fraserová-Pryceová sa teší po víťazstve vo finále behu na 100 metrov na atletických MS v americkom Eugene v nedeľu 17. júla 2022.

Foto: TASR/AP

Dvojnásobný olympijský šampión a svetový rekordér Crouser triumfoval vôbec prvýkrát na MS. Pódium ovládli kompletne Američania. Druhý skončil obhajca prvenstva Joe Kovacs, ktorý za svojím doterajším najlepším výkonom histórie MS zaostal iba o dva centimetre a hodil 22,89. Obaja guliari predviedli svoj najlepší pokus v piatej sérii. Tretí skončil Josh Awotunde za 22,29 a pripísal si prvý medailový úspech v kariére.Holloway vo finále zvíťazil časom 13.03 s. Striebro získal jeho krajan Trey Cunningham za 13,08 a bronz Španiel Asier Martinez výkonom 13,17. Finálový beh poznačila neúčasť dvoch favoritov na medailu. Úradujúci olympijský víťaz Hansle Parchment z Jamajky sa po suverénnom víťazstve v semifinále v rozcvičke pred finále zranil. Líder svetových tabuliek Devon Allen z USA pokazil štart a bežať napokon nemohol.

Američan Ryan Crouser počas finále vo vrhu guľou na domácich atletických MS v Eugene v nedeľu 17. júla 2022.

Foto: TASR/AP

Majsterkou sveta v skoku o žrdi sa stala Katie Nageotteová. Úradujúca olympijská šampiónka zdolala svoju krajanku Sandi Morisovú. Obe žrdkárky prekonali 485 cm, čo je svetový výkon roka. Nageotteová však mala lepší zápis. Bronz vybojovala prekvapujúco Austrálčanka Nina Kennedyová výkonom 480 cm, pre ktorú to bolo prvé umiestnenie na pódiu v kariére vo významnom podujatí. Morrisová rozšírila svoju zbierku strieborných medailí z MS na tri, jednu má aj z OH 2016.Víťazom maratónu sa stal Etiópčan Tamirat Tola v novom rekorde šampionátu 2:05:36 h. Triumfoval suverénnym spôsobom, keď sa od súperov odpútal zhruba na 35 km. Na druhom mieste skončil s odstupom minúty a ôsmich sekúnd jeho krajan Mosinet Geremew. Bronz vybojoval pre Belgicko Bashir Abdi, ktorý zaostal o ďalšie štyri sekundy.

Na snímke Etiópčan Tamirat Tola sa stal víťazom maratónu mužov v novom rekorde šampionátu 2:05:36 h na atletických MS v americkom Eugene 17. júla 2022.

Foto: TASR/AP

Tola prekonal najlepší čas histórie MS výrazne, o viac ako minútu. Predchádzajúce maximum držal Keňan Abel Kirui, ktorý v Berlíne 2009 zabehol 2:06:54. Tridsaťročný bežec získal do zbierky druhú medailu z MS, pred piatimi rokmi v Londýne skončil druhý. Bronz má aj z OH v Riu de Janeiro. Geremew zopakoval svoje umiestnenie spred troch rokov z Dauhy, Abdi získal druhý bronz z vrcholných podujatí, po úspechu na minuloročnej olympiáde.Uganďan Joshua Cheptegei obhájil titul majstra sveta v behu na 10.000 m. Zvíťazil časom 27:27,43 min. Druhý skončil Keňan Stanley Waithaka Mburu výkonom 27:27,90 a tretia priečka patrila ďalšiemu Uganďanovi Jacobovi Kiplimovi za 27:27,97. Cheptegei v pomalom behu zdolal početnú skupinu súperov ostrým finišom na protiľahlej rovinke. Zo svetových šampionátov má v zbierke už tri cenné kovy na 10.000 m. Z Londýna 2017 má aj striebro. Jeho krajan Kiplimo má prvý kov z MS, pred rokom v Tokiu však získal na olympiáde taktiež bronz. Mburu si zapísal prvý pódiový úspech na významnom podujatí.

Uganďan Joshua Cheptegei oslavuje po obhájení titulu na 10.000 m na MS v Eugene.

Foto: TASR/AP

Domáca kladivárka Brooke Andersenová sa stala majsterkou sveta výkonom 78,96 m. Na druhom mieste skončila Kanaďanka Camryn Rogersová výkonom 75,52, bronz vybojovala ďalšia domáca reprezentantka Janee Kassanavoidová za 74,86.Andersenová potvrdila post líderky svetových tabuliek a využila neprítomnosť suverénky tejto disciplíny v nedávnom období Anity Wlodarczykovej z Poľska, ktorá sa zranila pri potýčke so zlodejom, ktorý jej chcel ukradnúť auto. Najlepší hod predviedla Andersenová na záver, keď už mala isté prvenstvo. Všetky tri medailistky získali premiérový cenný kov na vrcholnom podujatí.

Americká kladivárka Brooke Andersenová na atletickom šampionáte v americkom Eugene, 17. júla 2022.

Foto: TASR/AP

MS v Eugene - finálové výsledky III. súťažného dňa:

Muži

Ženy

110 m prek.:1. Grant Holloway 13,03 s2. Trey Cunningham (obaja (USA) 13,083. Asier Martinez (Šp.) 13,174. Damian Czykier (Poľ.) 13,325. Joshua Zeller (V.Brit.) 13,33Shane Brathwaite (Barb.) - diskvalifikáciaDevon Allen (USA) - diskvalifikáciaHansle Parchment (USA) - nenastúpil1. Joshua Cheptegei (Ugan.) 27:27,43 min2. Stanley Waithaka Mburu (Keňa) 27:27,903. Jacob Kiplimo (Ugan.) 27:27,974. Grant Fisher (USA) 27:28,145. Selemon Barega (Et.) 27:28,396. Mohammed Ahmed (Kan.) 27:30,277. Berihu Aregawi (Et.) 27:31,008. Daniel Mateiko (Keňa) 27:33,579. Joe Klecker (USA) 27:38,7310. Isaac Kimeli (Belg.) 27:43.501. Tamirat Tola (Et.) 2:05:36 h - rekord šampionátu2. Mosinet Geremew (Et.) 2:06:443. Bashir Abdi (Belg.) 2:06:484. Cameron Levins (Kan.) 2:07:095. Geoffrey Kamworor (Keňa) 2:07:146. Seifu Tura (Et.) 2:07:177. Gabriel Gerard Geay (Tan.) 2:07:318. Daniel Do Nascimento (Braz.) 2:07:359. Šumi Dečasa (Bahrajn) 2:07:5210. Isaac Mpofu (Zimbab.) 2:07:56





žrď:

1. Katie Nageotteová 4,85 cm - svetový výkon roka

2. Sandi Morrisová (obe USA) 485

3. Nina Kennedyová (Austr.) 480

4. Tina Šutejová 470

5. Ekaterini Stefanidiová (Gréc.) 470

6. Wilma Murto (Fín.) a Li Ling (Čína) obe 460

8. Angelica Moserová (Švajč.) 460

9. Anicka Newellová (Kan.) 445

10. Jacqueline Otchereová (Nem.) 445



kladivo:

1. Brooke Andersenová (USA) 78,96 m

2. Camryn Rogersová (Kan.) 75,52

3. Janee Kassanavoidová (USA) 74,86

4. Sara Fantiniová (Tal.) 73,18

5. Jillian Weirová (Kan.) 72,41

6. Bianca Florentina Ghelberová (Rum.) 72,26

7. Silja Kosonenová (Fín.) 70,81

8. Luo Na (Čína) 70.42

9. Grete Ahlbergová (Švéd.) 70,11

10. Krista Tervová (Fín.) 69.04