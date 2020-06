MS v hokeji 2021 majú nový termín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.6.2020 - Budúcoročné majstrovstvá sveta mužov v ľadovom hokeji sa v bieloruskom Minsku a lotyšskej Rige uskutočnia na prelome mája a júna. Pondelkový mimoriadny Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) schválil posun šampionátu o dva týždne v porovnaní s pôvodným termínom (7.-23.5.2021). Po novom to bude 21. máj až 6. júna 2021. Informáciu priniesol oficiálny web IIHF.Na virtuálnom rokovaní IIHF zastupujú SZĽH prezident Miroslav Šatan, manažérka medzinárodných vzťahov Veronika Kušnierová a šéfka organizačného výboru turnaja A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov v roku 2020 Aneta Büdi.Mimoriadny kongres bude riešiť aj predĺženie mandátu súčasnému prezidentovi IIHF Renému Faselovi či rozdeľovanie turnajov MS pre sezónu 2020/2021.Slovensko sa uchádza o organizáciu A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa mali v apríli 2020 konať v Spišskej Novej Vsi. Zabránila tomu pandémia koronavírusu. Okrem iného schvaľovaním prebehne aj zmena termínov kvalifikácie o postup na ZOH 2022.