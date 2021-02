MS v hokeji 2021 sa v Bratislave konať nebudú, IIHF plne vyhovuje lotyšská Riga

aktualizované 2. februára, 16:35



Na programe sa nič nemení

V zálohe je šampionát v bubline

2.2.2021 (Webnoviny.sk) -Bratislava po dvoch rokoch nebude opäť hostiť svetovú hokejovú elitu. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) totiž v utorok rozhodla o tom, že svetový šampionát sa na prelome mája a júna 2021 uskutoční iba v lotyšskej Rige. Informáciu priniesol web hokej.cz. Na termíne turnaja sa zatiaľ nič nezmenilo, konať sa bude od 21. mája do 6. júna.Pôvodne sa mal šampionát konať aj v bieloruskom Minsku, no nepriaznivá politická situácia v krajine spôsobila, že v prvej polovici januára 2021 sa IIHF aj pod nátlakom svojich sponzorov rozhodla odobrať Bielorusom právo hostiť svetovú hokejovú elitu. Bezprostredne potom začalo hľadenie náhradného dejiska, do hry prichádzali aj Bratislava a dánsky Herning. IIHF sa však napokon rozhodla turnaj celý zorganizovať iba v Rige.Základná B-skupina turnaja sa odohrá v Riga Arene, A-skupina aj so Slovákmi v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje. IIHF rozhodla, že štadiónik Daugava s dvoma plochami, ktorý aktuálne rekonštruujú, bude slúžiť na tréningy pre účastníkov turnaja.Všetkých 16 národných tímov bude ubytovaných v jednom hoteli. IIHF nepristúpila k žiadnej zmene programu turnaja. Slovensko sa predstaví v A-skupine s Ruskom, Českom, Švédskom, Švajčiarskom, Dánskom, Veľkou Britániou a Bieloruskom.Medzinárodná hokejová federácia tiež uviedla, že v prípade potreby bude možné turnaj organizovať v tzv. bubline, keďže oba súťažné štadióny od seba delí len 150 metrov a všetky tímy budú bývať v jednom zariadení."Chcel by som sa poďakovať našim členom z Dánska a Slovenska za ich ochotu hostiť majstrovstvá sveta s minimálnou prípravou. Rada IIHF však verí, že organizovať šampionát v jednej krajine je najlepším riešením. Máme možnosť pripraviť tzv. bublinu a ak to bude možné, tak radi privítame na tribúnach aj fanúšikov," uviedol dosluhujúci prezident IIHF René Fasel na webe federácie.