UEFA stanovila termín, do ktorého sa majú odohrať zápasy osemfinále Ligy majstrov

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) stanovila 2. apríl 2021 ako hraničný termín na ukončenie osemfinále tohtosezónnej edície Ligy majstrov. Strešný orgán futbalu v Európe sa tak rozhodol v súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami naprieč kontinentom namierených proti šíreniu koronavírusu.Príkladom je Nemecko, ktoré výrazne obmedzilo cestovanie osôb z Anglicka a práve Nemecké Lipsko by malo už 16. februára hostiť anglický FC Liverpool , neskôr by Manchester City mal cestovať do Mönchengladbachu."Aktuálne profesionálni športovci nemajú žiadne výnimky," referuje nemecké ministerstvo vnútra.UEFA nariadila klubom plnú spoluprácu s národnými zväzmi a príslušnými úradmi na tom, aby v prípade uzavretia hraníc dosiahli výnimky pri ich prekročení a potreby podstúpiť karanténu.Aktuálne sú súboje LM naplánované až do 17. marca, prvé štvrťfinálové súboje by sa mali hrať 6. apríla.Už skôr UEFA vydala manuál na prípadné presunutie zápasov Ligy majstrov alebo Európskej ligy, týka sa to zmien dátumov aj dejísk.Obmedzením je aj na druhú polovicu marca naplánovaný asociačný termín vyhradený pre potreby národných tímov, počas ktorého sa majú hrať súboje kvalifikácie o postup na MS 2022.Kluby sa môžu napríklad dohodnúť na výmene domácich zápasov. Ak niektorý klub nebude môcť zabezpečiť zápas na svojom štadióne, musí zaistiť náhradné dejisko. Ak v tomto smere zlyhá, duel prehrá kontumačne 0:3.