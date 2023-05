MS v hokeji 2023: Slováci ťahajú so Švajčiarmi na MS sériu prehier, Cehlárik otázny

Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrtok 18. mája o 19.20 SELČ na MS v Rige proti jednému z favoritov B-skupiny. Proti Švajčiarsku však chcú nadviazať na dobrú hru z predchádzajúcich zápasov. Musia sa však zlepšiť v disciplíne, keďže po troch dueloch majú na konte najviac trestných minút (78) zo všetkých tímov.





V pozícii favorita budú Švajčiari, výhodou Slovákov by mohli byť dva dni oddychu. Oba tímy spolu odštartovali prípravu na MS, Slováci dokázali v polovici apríla zdolať tohto súpera na jeho pôde 2:0 a 3:2 pp. Vo výbere Craiga Ramsayho na MS je dvanásť hráčov, ktorí tieto zápasy absolvovali.Na veľkých turnajoch však ťahajú Slováci s týmto súperom sériu prehier. Na predchádzajúcich MS v Helsinkách prehrali v skupine 3:5, pred dvoma rokmi na šampionáte v Rige hladko 1:8. Neuspeli ani v Kodani v roku 2018. V premiére Craiga Ramsayho na striedačke Slovenska na MS vtedy podľahli 0:2. Uplynulý zápas na svetovom šampionáte vo Fínsku odohralo deväť hráčov, ktorí sú vo výbere aj teraz - Jánošík, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Regenda, Lantoši, Tamáši a Lunter. Naposledy sa slovenskí hokejisti tešili z víťazstva na MS s týmto súperom v Helsinkách v roku 2012, o triumf 1:0 sa gólom postaral Tomáš Tatar.Aj celková bilancia hovorí v prospech Helvétov, v 75 dueloch zvíťazili 38-krát, 7 zápasov sa skončilo nerozhodne a v 31 prípadoch sa z triumfu tešili Slováci.Po uplynulom zápase proti Kanade (1:2 sn) mal realizačný tím SR starosti najmä so zdravotným stavom Petra Cehlárika, 27-ročný útočník nedohral zápas po tom, čo zblokoval strelu a puk ho trafil do nohy. Počas dvoch dní bol v opatere fyzioterapeutov a jeho stav vyhodnotia aj v priebehu štvrtka.Švajčiari sú zatiaľ na šampionáte stopercentní, v troch zápasoch nenašli premožiteľa a s impozantným skóre 15:0 vedú tabuľku B-skupiny. Ich sila vo štvrtkovom súboji ešte vzrastie, po prvý raz by mali v Rige nastúpiť Nico Hischier a Jonas Siegenthaler, posily z New Jersey Devils. Tréner Patrick Fischer má z NHL k dispozícii aj Janisa Mosera (Arizona), Kevina Fialu (Los Angeles), Denisa Malgina (Colorado) a Nina Niederreitera (Winnipeg).

B-skupina MS



štvrtok 18. mája, 19.20 SELČ



SLOVENSKO - Švajčiarsko /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar - Kudrna.