Slovenská zostava na MS v hokeji 2023 je už kompletná. Koho dopísalo vedenie tímu na súpisku?

Cehlárik je otázny

Nasledujú Švajčiari

17.5.2023 (SITA.sk) - Súpiska slovenskej hokejovej reprezentácie na tohtoročných majstrovstvách sveta vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige je už kompletná.Vedenie národného tímu SR na ňu v stredu dopísalo aj zostávajúcich dvoch hráčov, ktorí doteraz nemohli zasiahnuť do turnajového diania - útočníkov Mária Luntera Andreja Kudrnu . Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) „Po zapísaní Šimona Nemca nám zostali na súpiske ešte dve voľné miesta. V uplynulých dňoch sme čakali, ako sa vyvinie situácia ohľadom niekoľkých hráčov, ktorí nás teoreticky ešte mohli posilniť. V stredu sme sa rozhodli, že dopísaním Luntera s Kudrnom súpisku definitívne uzavrieme,“ uviedol asistent trénera a reprezentačný skaut Peter Frühauf podľa HockeySlovakia.sk.Až do konca turnaja tak bude mať kouč Craig Ramsay k dispozícii troch brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov. Otázny je zdravotný stav útočníka Petra Cehlárika , ktorý sa zranil v pondelkovom súboji proti Kanaďanom a v stredu netrénoval so spoluhráčmi.Po prehre s Čechmi 2:3, triumfe nad Lotyšmi 2:1 a zisku bodu s Kanaďanmi (1:2 po sam. nájazdoch) čaká na Slovákov vo štvrtok 18.5. o 19.20 h SELČ duel proti Švajčiarom, ktorý na turnaji ešte nestratili ani bod a nedostali ani gól.Nasledovať budú súboje slovenského výberu proti Kazachom, Slovincom a Nórom.