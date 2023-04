MS v hokeji 2023: Slovákov posilní Chromiak, skončili Gachulinec, Takáč a Petráš

Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na MS útočník Martin Chromiak, ktorý v tejto sezóne hral za klub Ontario Reign v nižšej zámorskej súťaži AHL. Tím pred dvojzápasom s Nemeckom opustil obranca Daniel Gachulinec a útočníci Samuel Takáč a Šimon Petráš. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.





Dvadsaťročný Chromiak nastúpil v tejto sezóne v drese Ontaria na 55 duelov v základnej časti AHL, v ktorých strelil 15 gólov a pridal 13 asistencií. V play off pridal ďalšie dva štarty s bilanciou 0+1. K národnému mužstvu by sa mal pripojiť v stredu. "Martin mal ťažký štart sezóny. Zo zdravotných dôvodov bol dlhší čas mimo hry. Napriek tomu sú však jeho štatistiky v tejto sezóne obdivuhodné. V AHL strelil 15 gólov, čím potvrdil schopnosti zakončovateľa. Veríme, že ich ukáže aj na medzinárodnej scéne," uviedol pre hockeyslovakia.sk asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.Trénerský štáb pristúpil aj k zúženiu kádra. Po dvojzápase v Česku (1:5 a 2:3 sn) opustil mužstvo obranca Gachulinec a útočníci Petráš s Takáčom. "Tím máme nabitý výbornými hokejistami. O to ťažšie bolo naše rozhodovanie. Chlapci, ktorí odišli, ukázali v tréningoch i zápasoch veľký charakter, príkladne bojovali o miesto. O ich vyradení rozhodli detaily. Za reprezentáciu Slovenska im ďakujeme," dodal Frühauf.Prezident SZĽH a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan už po prípravných zápasoch s Českom v Ostrave - Porube avizoval, že tím posilní v ďalšom bloku prípravy dvojica z NHL - obranca Samuel Kňažko a útočník Pavol Regenda. K tímu sa pridajú aj hráči z českej ligy, obrancovia Patrik Koch a Mário Grman. V hre sú aj ďalší hokejisti zo zámoria Adam Ružička a Martin Fehérváry. Ochotu prísť prejavil aj útočník Miloš Kelemen, ktorého klub Tucson Roadrunners v noci na pondelok vypadol v play off AHL.Slovenská reprezentácia sa najbližšie zíde v utorok 25. apríla v Trenčíne. Koncom týždňa sa prvýkrát v príprave na MS predstaví aj na domácich klziskách. V piatok 28. apríla od 17.30 h nastúpi proti Nemecku v Žiline a o deň neskôr od 14.30 proti rovnakému súperovi v Trenčíne.

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Nemecku:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/NCAA), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR), Stanislav Škorvánek (Dukla Ingema Michalovce)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL, Cleveland Monsters/AHL), Patrik Koch (HC Vítkovice/ČR)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Richard Pánik (Lausanne HC/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL, San Diego Gulls/AHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL)



Najbližší program SR v príprave:



piatok 28. apríla



17.30 SLOVENSKO - Nemecko /Žilina/



sobota 29. apríla



14.30 SLOVENSKO - Nemecko /Trenčín/