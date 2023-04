Košice v piatom zápase finále Tipos extraligy vynulovali Zvolen a získali titul

aktualizované 23. apríla 20:33



23.4.2023 (SITA.sk) -Hokejisti Košíc v 5. finálovom zápase Tipos extraligy zdolali Zvolen 3:0, sériu ovládli 4:1 a získali Pohár Vladimíra Dzurillu.Skóre nedeľňajšieho zápasu v 24. minúte otvoril Brett Pollock. Domácim výborne vyšiel vstup do záverečnej tretiny, keď ich do dvojgólového náskoku poslal Ville Leskinen. Triumf "oceliarov" spečatil v 58. minúte gólom do prázdnej bránky Eduard Šedivý."Oceliari" hrali v extraligovom finále po 16. raz v histórii a tešia sa z deviateho majstrovského titulu. Majstrami sa stali po dlhých ôsmich rokoch, ôsmy titul si vybojovali ešte v ročníku 2014/2015.Predtým sa radovali aj v rokoch 1995, 1996, 1999, 2010, 2011 a 2014. V počte domácich titulov sa Košičania vyrovnali Slovanu Bratislava , ktorý ich má na svojom konte tiež deväť, ten ostatný z vlaňajška.Ziskom majstrovského titulu získali hokejisti Košíc právo štartu v Lige majstrov 2023/2024. V tejto súťaži sa už v minulosti predstavili v sezónach 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017. Košický gólman Dominik Riečický získal Zlatú korčuľu pre najlepšieho hráča play-off.V aktuálnom súťažnom ročníku sa hráči Košíc prebojovali do play-off z 1. priečky tabuľky po základnej časti. Vo štvrťfinále vyraďovacej časti zdolali HK Nitra 4:1 na zápasy, v semifinále potrebovali na postup cez HK Dukla Ingema Michalovce sedem duelov a triumfovali 4:3. Na ceste za titulom tak v play-off odohrali spolu 17 stretnutí.Vo finále viedli nad Zvolenčanmi už 3:0 na zápasy a šancu na titul mali už v piatok na ľade súpera. Tam však zaznamenali jedinú finálovú prehru a museli hrať aj v nedeľu pred vlastnými fanúšikmi. Tým napokon dopriali opojnú radosť z okamihu, keď zdvihli nad hlavu víťaznú trofej - Pohár Vladimíra Dzurillu.Vo finále potrebovali Košičania na zisk titulu streliť 12 gólov (3:1, 1:0, 3:1, 2:5 a 3:0).Zvolenčania vo svojom 8. finále bojovali o štvrtý titul v histórii klubu, predchádzajúce získali v rokoch 2001, 2013 a 2021. Hráči HKM napokon berú extraligové striebro, bronz si vybojovali hokejisti Spišskej Novej Vsi a na 4. pozícii skončili Michalovčania.Po základnej časti bolo jasné, že do nižšej súťaže zostúpia hráči Prešova, v extralige ich nahradí víťaz SHL - Humenné alebo Žilina.Na Slovensku sa v ére samostatnosti uskutočnilo už 30. súťažných ročníkov hokejovej extraligy. Okrem deviatich titulov pre Košice a Slovan Bratislava a troch pre Zvolen sa trikrát tešili z celkové prvenstva aj Trenčania a Banskobystričania, po jednom titule zaznamenali Žilinčania a Nitrania. Vo finále trikrát neuspeli Popradčania a raz Skaličania.