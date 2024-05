MS v hokeji 2024 sa pre Lyona skončili, Američania hľadajú náhradu

Za Lyona hľadajú náhradu

Závisí to od vývoju sérií v NHL

13.5.2024 (SITA.sk) - Realizačný tím americkej hokejovej reprezentácie rieši pred pondelkovým zápasom proti Slovákom na majstrovstvách sveta v Česku vážny problém. Zámorský výber, ktorý na svetovom šampionáte obhajuje 4. priečku spred roka, totiž prišiel o brankára Alexa Lyona.Gólman Detroitu Red Wings zo zámorskej NHL na turnaji statočne čelil reprezentantom Švédska pri piatkovej prehre 2:5 a nastúpil aj v sobotu proti Nemcom. Chytal však iba do 24. minúty, z ľadu sa totiž porúčal s krvavou reznou ranou na ruke a nahradil ho Trey Augustine."Zranenie sa napokon ukázalo byť vážnejšieho charakteru a pre Lyona sa šampionát skončil. Americký gólman už dokonca odcestoval späť za more," referuje web hokej.cz.Američania majú okrem spomenutého Augustina k dispozícii aj Alexa Nedeljkovica, generálny manažer Bill Guerin s trenérom Johnom Hynesom však hľadajú náhradu za Lyona."Američania na jeho miesto môžu na súpisku dopísať iného gólmana. Ťažko povedať, či zariskujú a ešte si počkajú na vývoj sérií v play-off NHL, teoreticky by totiž mohol prísť hviezdny Jeremy Swayman z Bostonu Bruins ," uviedol český web.Hokejisti Bostonu prehrávajú s Floridou Panthers už 1:3 na zápasy. Piaty zápas série je na programe v noci z utorka na stredu a ak uspejú "panteri", spomenutý gólman bude k dispozícii amerického výberu na MS.Jasné je to, že do pondelkového súboja proti Slovákom budú v americkom výbere v hre Augustine a Nedeljkovic.Ďalší duel na turnaji potom tím USA odohrá až vo štvrtok proti Francúzom, o deň neskôr vyzve Poliakov, v nedeľu Kazachov a v utorok Lotyšov. Američania patria medzi favoritov na zisk medaily.