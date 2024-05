ONLINE MS v hokeji 2024: USA - Slovensko

MS v hokeji 2024 (B-skupina)

Ostravar Aréna (Ostrava)

USA – Slovensko 4:5 po predĺžení (0:2, 1:2, 3:0 – 0:1)

hrá sa od 16.20

Góly:

3:17 – 0:1 M. Kelemen (M. Sukeľ, A. Kudrna)

11:26 – 0:2 L. Hudáček (T. Tatar)

24:48 – 1:2 M. Boldy (L. Hughes, J. Gaudreau)

27:03 – 1:3 Š. Nemec (M. Fehérváry)

28:47 – 1:4 P. Koch (M. Pospíšil)

Vylúčenia:

17:02 M. Boldy – 2 min. (podrazenie)

19:58 P. Koch – 2 min. (krosček)

19:58 M. Pospíšil – 2 min. (hrubosť)

19:58 B. Tkachuk – 2 min. (hrubosť)

19:58 Z. Werenski – 2 min. (seknutie)

24:52 L. Kunin – 2 min. (podrazenie)

63:56

GÓÓÓÓÓLLLLL !!!!! Kelemen skóruje v predĺžení.

62:25

Tím USA v rýchlej akcii, sprava strieľal Nelson, ale len do Hlavaja. Ten chcel bleskovo rozohrať, zámer mu však prekazil hlavnú rozhodcov tým, že prerušil hru.

61:40

Slovensko v tlaku, na bránku USA letela prudká rana, puk skončil tesne vedľa pravej tyčky.

61:16

Na strede sa objavil Kelemen, predviedol bleskovú otočku a z bekhendu len tesne minul Augustineho svätyňu.

60:45

Z ľavého kruhu vystrelil Werenski, Hlavaj nakoniec jeho nepríjemný pokus zvládol zastaviť.

60:22

Boldyho spätná prihrávka na modrú čiaru sa minula s jeho spoluhráčom, puk skončil pri Augustinem.

60:01

Začalo sa päťminútové predĺženie.

Tretia tretina nám nevyšla, prehrali sme ju 3:0.

Na snímke sprava brankár Slovenska Samuel Hlavaj, hráč USA John Farabee, Martin Pospíšil, Juraj Slafkovský a Šimon Nemec (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

60:00

Zápas sa končí po 60 minútach zmierlivo 4:4! Nasledovať bude predĺženie.

58:41

Na opačnej strane dostal prihrávku spoza bránky Tatar, svojou ranou ale trafil len padajúceho obrancu.

57:43

Američania si ale musia dávať pozor v obrane. Tentoraz mali šťastie, výpad Slovenska bol zastavený hvizdom čiarového - ofsajd.

57:10

Opäť sa hrá v pásme Slovenska, zámorský celok cíti šancu na dokonanie veľkého obratu.

56:38

Ako nôž maslom prešiel stredom LUKE HUGHES, hráči Slovenska ho márne stíhali a nechali ho vystreliť cez hráča. Puk preletel okolo Hlavajovej lapačky a je to 4:4!

54:42

Zrazu sa Slovensko len bráni a do dobrej pozície sa dostával Hughes. Prehadzovačka okolo obrancu mu ale nevyšla podľa predstáv.

53:56

Slovenská obrana nechala prejsť pravou stranou BRADYHO TKACHUKA, ten sa natlačil pred Hlavaja, zamiešal pukom a poslal ho medzi gólmanove betóny - 3:4!

52:52

Naši hokejisti dobre bránia svoju modrú čiaru, nepúšťa Američanov do nejakého výrazného tlaku. Čo je pre blížiaci sa koniec dobrou správou.

52:05

Tatar dobre prečítal hru súpera, vybojoval puk a hneď ho posielal na Grmana. Tomu ale chýbala vyššia rýchlosť a tak jeho akcia skončila pri modrej čiare.

51:39

Prudký švih cez obrancu vystrihol Michael Kesselring, Hlavaj svoj celok ale opäť podržal a zákrokom prerušil hru. USA nás dostávajú pod tlak.

ČR hokej MS2024 Ostrava B Skupina SR USA USA - Slovensko Na snímke zľava slovenský brankár Samuel Hlavaj, jeho spoluhráč Lukáš Cingeľ, hráč USA Ryan Leonard a slovenský hokejista František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

50:47

Fehérváry len nastreľoval puk do útočného pásma, toto však súper hravo ubránil.

50:25

Prišlo nepríjemné nahodenie od modrej čiary na Hlavajovu bránku, ten si pripísal istý zákrok, avšak potom vznikla strkanica na jeho bránkovisku. Tú odniesol nejakým šrámom Mário Grman, už ale aj on odchádza na striedačku.

49:17

Slováci naznačovali, že nepodarená rozohrávka súperov by mala skončiť zakázaným uvoľnením, čiaroví rozhodcovia však boli inej mienky.

48:10

Cez obrancu teraz vystrelil Slafkovský a Augustine si po dlhšej dobe pripísal zákrok.

47:32

Pinto síce nenašiel Tkachuka, sám potom ale dokázal dôjsť voľný puk a rozvinúť akciu. Našťastie tretí gól sme neinkasovali.

46:55

Ďalší nebezpečný pokus na Hlavajovu bránku, dá sa čakať, že tím USA ešte viac vystupňuje tempo a dočkáme sa tlaku.

Na snímke slovenský hokejista Miloš Kelemen (uprostred), brankár USA Alex Nedeljkovic (vpravo) a hráč USA Jake Sanderson (vľavo) počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

45:49

Aj my sme zdvihli hlavy. Od modrej čiary nahadzoval Koch, Augustine nemal ideálny výhľad a bol určite rád, že puk preletel vedľa jeho bránky.

45:15

Razom tím USA ožil a pred Hlavajom začína horieť ľad.

43:43

Hlavaj zase vytiahol skvelý zákrok, keď ho z medzikružia nedokázal prekonať Shane Pinto.

43:40

Ďalšie súboje pri mantineli, teraz už rozhodca radšej rýchlo prerušil hru, aby situácia neeskalovala do nejakej šarvátky.

Na snímke zľava slovenský hokejista Lukáš Cingeľ a hráč USA Jake Sanderson počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR

42:59

Máme tu prerušenie hry, v rohu klziska u brankára Hlavaja totiž zostal po súboji ležať Gaudreau a skontrolovať ho išiel aj tímový lekár. USA sa dožadujú vylúčenia, nič z toho však nebude.

42:11

Nenápadná Smithova strela z pravého kruhu, Hlavaj puk chvíľu hľadal, ale za svoj chrbát ho nepustil.

41:20

Do seba sa zakliesnili Nelson s Cingeľom, rozhodcovia ich zvládli od seba roztrhnúť v neprerušenej hre.

40:17

Tretia časť začala zakázaným uvoľnením USA, hra sa tak vracia pred Augustineho. Vhadzuje sa po jeho pravej ruke.

40:01

Začala sa tretia tretina, veríme že naši hokejisti udržia priaznivý stav na ľade v Ostrave.

Na snímke zľava slovenský hokejista Lukáš Cingeľ, brankár USA Alex Nedeljkovic a hráč USA Jake Sanderson počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR

Štyridsať minút je za nami a Slovensko má skvele našliapnuté k trom bodom. Američania síce predvádzali streleckú show, na Hlavaja v tejto časti vyslali 21 striel, ujala sa ale iba jedna a to v 25. minúte, keď Hughesovu akciu dorážal do odkrytého gólu Matthew Boldy. Lenže Slovensko prišlo s pomerne bleskovou a hlavne dvojitou odpoveďou. V 28. minúte prekonal gólmana Nedeljkovica Šimon Nemec ranou z ľavého kruhu a v 29. minúte z pravého Patrik Koch a došlo na striedanie v bráne USA. Trey Augustine už zostal neprekonaný a do kabín sa tak odišlo za stavu 1:4!

Štatistiky po druhej tretine: Strely na bránu: 30:18, zásahy brankárov: 14:29, vyhrané vhadzovania: 26:21, trestné minúty: 8:8

40:00

Tlak sme ustáli a po dvoch tretinách vedieme už o tri góly. Rozhodne posledná tretina.

39:00

Američania v závere vystupňovali svoj tlak, Hlavaj miestami nevedel, kde mu hlava stojí, všetky situácie však obrancovia k zdaru vyriešili.

37:51

Grman naskočil na ľad, Slovensko je už v plnom počte.

Na snímke sprava brankár USA Alex Nedeljkovic, kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar a hokejista USA Jake Sanderson bojujú pred americkou bránou počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

37:41

Opäť Zegras z pravej strany, tentoraz všetko pokračovalo závarom v bránkovisku Slovenska. Hlavaj aj tentoraz svoje územie uhájil.

37:23

Na pravom kruhu si našiel pozíciu Zegras, Hlavaj jeho slušnú strelu na dvakrát skrotil svojou rýchlou lapačkou.

36:45

Kombináciu s finálnou prihrávkou pred bránkovisko vyriešil dobre postavený Hlavaj, ktorý už musí hráčov USA privádzať do depresií.

36:25

Od modrej čiary strieľal Werenski, jeho pokus bol zrazený.

35:51

USA bude hrať ďalšiu presilovú hru. Grman putuje na trestnú lavicu za nedovolené bránenie.

USA bude hrať ďalšiu presilovú hru.

35:30

Augustine radšej prikryl poskakujúci puk na svojom bránkovisku a dal tak možnosť spoluhráčom vystriedať.

Na snímke zľava slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš a Američan Seth Jones bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

35:00

Američania sú pomerne často v našom obrannom pásme, zatiaľ však odolávame.

32:49

Prudké vyhodenie vzduchom skončilo u Augustineho, ten musel puk vyrážať.

32:18

Ďalšia kombinácia mierila medzi kruhmi, skončila však iba nepresnou ranou. Puk je v rohu. Zachvíľu budeme v plnom počte.

31:32

Gaudreauova ponuka na teč skončila tesnej vedľa Hlavajovej bránky.

Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

31:25

Budeme hrať v oslabení. Matúš Sukeľ, budeme veriť, aby si odsedel dvojminútový trest za podrazenie.

30:16

Zo stredného pásma prišlo nahodenie na Augustineho, ten hravo zakročil hokejkou a istil to lapačkou.

29:30

No a Augustine musel hneď zasahovať. Slovensko je v obrovskom laufe, hráčov ženie vpred vypredaná aréna.

28:47

V bránke USA došlo k zmene, Alexa Nedeljkovice nahradil Trey Augustine.

28:47

GÓÓÓLLL !!!! Slovenský tím sa opätovne dostal do útočného pásma a tentoraz z pravého kruhu vystrelil PATRIK KOCH. Nebola to úplne najprudšia rana, napriek tomu prešla Nedejlkovicovi do siete - 1:4. Asistencia: Martin Pospíšil.

Na snímke slovenskí hokejisti zľava Mário Grman, Patrik Koch, kapitán Tomáš Tatar a Libor Hudáček sa tešia po strelení gólu na 0:2 počas zápasu základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

27:03

GÓÓÓÓLLLLLL !!!!!! Už je to ale zase o dva góly. Slovensko zostalo v útočnom pásme, od modrej čiary pounul hru na ľavý kruh Fehérváry a jeho stimul na prudkú ranu využil ŠIMON NEMEC a delovka sa zastavila až v Nedeljkovicovej sieti - 1:3. Asistencie: Martin Fehérváry, Martin Pospíšil.

25:58

Z ľavého kruhu sa k strele dostal voľný Hrivík, Nedeljkovic mal ale slušný výhľad a prudký pokus zvládol skrotiť.

24:52

Zahráme si presilovku. Dve minúty za podráždenie dostal Luke Kunin.

24:48

Američania prečkali ešte krátky závar pred bránkoviskom a sami sa pustili do protiútoku. Hlavaj vyrazil strelu Lukea Hughesa, lenže presne na hokejku MATTHEWA BOLDYHO. Na neho už zívala odkrytá bránka, ktorú nemal problém trafiť - 1:2. Asistencia: Luke Hughes, Johnny Gaudreau.

23:15

A ďalšia potýčka, teraz sa do seba pustili Tkachuk s Tatarom. Rozhodcovia ich bleskovo roztrhli a vhadzovať sa bude pred Hlavajom.

Slovenský reprezentant Libor Hudáček strelil druhý gól svojho tímu popri brankárovi Spojených štátov amerických Alexovi Nedeljkovičovi počas zápasu medzi USA a Slovenskom na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v Českej republike v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR/AP

22:22

Hlavaj ale čaruje. Teraz poriešil aj veľký závar na svojom bránkovisku a zákrokom po Vlasicovom pokuse všetko ukončil.

21:55

Od modrej to skúšal Kesselring, toto však letelo slušný kus vedľa.

21:08

Pri modrej čiare zostal po dôraznom súboji ležať jeden zo slovenských hráčov, toto zostalo bez trestu. Vhadzovať sa bude pri Hlavajovi.

20:30

Aj druhá časť začala veľmi fyzicky, Američania nechcú poľaviť zo svojho štýlu.

20:01

Začala sa druhá tretina, zápas máme dobre rozbehnutý.

Je za nami prvá tretina, ktorá rozhodne nenudila. Slovensko sa do svojho soka pustilo s veľkou chuťou a už vo štvrtej minúte sa dostalo do vedenia po rýchlej akcii a bekhendovým zakončením Miloša Kelemena. V 12. minúte to už bolo o dva góly, kedy kontru s prečíslením zakončil pohotovou po nájazde Tatara dorážkou Libor Hudáček. Američania mali tiež niekoľko šancí z bezprostrednej blízkosti, gólman Hlavaj im ale zatiaľ zvládol všetko pochytať a patrí tak k oporám svojho celku. Zámorský celok sa tiež snaží o tvrdú hru a provokácie, čo sa však zatiaľ skončilo len potýčkou v závere tretiny a vylúčeniami na oboch stranách. Dôležité je ale hlavne skóre a to je po dvadsiatich minútach 0:2.

Na strane USA inkasoval dve minúty za sekanie Zach Werenski a dve minúty za hrubosť Brady Tkachuk, na opačnej strane Patrik Koch dve minúty za krosček a Martin Pospíšil za hrubosť.

20:00

Skončila sa prvá tretina, môžeme konštatovať že príjemným prekvapením. V samom závere sa na ľade strhla ešte šarvátka, 2 sekundy si zo svojich trestov ešte v prvej časti hry odsedela až štvorica hráčov.

19:02

Presilovka nám veľmi nevyšla, dokonca USA v oslabení ohrozili našu bránku.

18:15

Američania dostali puk do stredného pásma a nakoniec z toho bolo aj zakončenie z hokejky Joela Farabeeho. Puk preletel tesne vedľa Hlavajovej hornej tyčky.

17:33

Po dlhej kombinácii pri modrej čiare dostal nabité Nemec, jeho delovka mierila do horného rožku, Nedeljkovic ale puk vyrážačkou vytesnil.

17:02

Budeme hrať presilovku. Za sekanie odchádza na trestnú lavicu Matthew Boldy.

16:02

Pokus o dlhý pas končí zakázaným uvoľnením, vhadzovať sa bude po Nedeljkovicovej pravici.

14:40

Boldy pri svojich kľučkách prišiel o puk, aktívny Faško-Rudáš potom ale nemal potrebnú rýchlosť k nejakému prečísleniu.

13:50

Hlavaj zatiaľ drží svoj tím a svoj čistý štít. Teraz zo svojej ľavej tyčky vychytal betónom dotierajúceho Farabeeho.

13:20

Tatarom tečovaný puk dopadol tesne pred Nedeljkovicom a ten ho len tak tak dokázal skrotiť. Keby k nemu dostúpil niekto v slovenskom drese, mal by zamiesené na veľké problémy.

Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

12:58

Na opačnej strane má Nedeljkovic veľmi napilno, teraz krotil strelu spoza kruhov.

11:30

Slováci sa hneď po buly vrhli do ďalšieho útoku, tentoraz ich ale zastavil hvizd čiarového - ofsajd.

11:26

Američania prepadli v útočnom pásme, bol z toho brejk dva na jedného, ​​ktorý celý obstaral Tatar. Ten ešte nájazd nepremenil, na gól až LIBOR HUDÁČEK - zvyšuje podareným dorazením na 0:2. Asistencia: Tomáš Tatar.

10:01

Ďalší Werenskiho pokus z ľavého krídla, tentoraz to letelo pomerne veľa nad bránku. Hlavaj sa ale nenudí.

08:10

Tvrdá rana od modrej čiary v podaní Mária Grmana, gólman USA nemal práve dobrý výhľad, avšak si poradil.

07:45

Eyssimont nestíhal vracajúceho sa Goliana, Slovensko našťastie ubránilo možnú šancu súpera.

Na snímke slovenskí fanúšikovia trávia čas vo fanzóne pred zápasom základnej B-skupiny USA - Slovensko na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Ostrave v pondelok 13. mája 2024. Slovenskí hokejisti odohrajú v pondelok tretí zápas B-skupiny proti USA. Foto: TASR - Michal Runák

05:45

Šancu mali aj Američania, menovite Gaudreau, keď dostal pas pred bránku. Hlavaj sa ale roztiahol a jeho zakončenie vytlačil mimo svojho bránkoviska.

05:41

Do sóla sa teraz hnal Kudrna, zvolil strelu, ale trafil len gólmana USA. Ďalšia veľká šanca Slovákov.

04:05

Zo stredného pásma letel vysoký puk z hokejky Nelsona, Hlavaj si pripísal istý zákrok lapačkou.

03:17

GÓÓÓLLL !!!! Vedieme na USA 1:0. Po pravej strane prenikol okolo mantinelu, po ostrom zahranení prišla prihrávka pred bránku, kde si zišiel absolútne nebránený MILOŠ KELEMEN a bekhendom prekonal Nedeljkovica. Asistencie: Matúš Sukeľ, Andrej Kudrna.

02:05

Na opačnej strane tu bolo prečíslenie dva na jedného, ​​zakončoval Boldy, Hlavaj ale pri svojej ľavej tyčke puk vykopol.

d modrej čiary to skúšal Caufield, nahadzoval do chumlu pred Hlavajom, obrana zvládla puk zastaviť. Foto: TASR - Michal Runák

01:48

Od Slafkovského dostal prihrávku pred bránku Cehlárik, z prvej ale Nedeljkovice neprekvapil!

00:44

Od modrej čiary to skúšal Caufield, nahadzoval do hráčov postavených pred Hlavajom, obrana zvládla puk zastaviť.

00:20

Zo stredného pásma vystrelil Fehérváry a Nedeljkovic má prvý zákrok. Puk našiel medzi svojimi chráničmi.

00:01

Zápas sa začal, úvodné buly vyhrali Slováci. No hra je okamžite prerušená.

Hráči prichádzajú na ľad, USA v bielom, naši hokejisti v modrých dresoch.

Rozhodcovia: Campbell (CAN), Pearce (CAN) – Špůr (CZE), Yletyinen (SWE).

Do bránky slovenského tímu sa prvýkrát na ostravskom šampionáte postaví Samuel Hlavaj. V pozícii dvojky bude Matej Tomek. Pre Hlavaja pôjde o druhý šampionát, vlani odchytal tri zápasy v Rige. Zároveň to bude pre neho prvý zápas od nedávnej generálky v Bratislave, keď nastúpil práve proti USA (2:6).

Alex Lyon vstúpil do MS v pozícii brankárskej jednotky USA. V prvom zápase proti Švédsku inkasoval tri góly (prehra 2:5) a príležitosť dostal aj na druhý deň proti Nemecku. V 24. minúte sa však zranil, nahradil ho 19-ročný Trey Augustine, ktorý dochytal víťazstvo 6:1. Pre Lyona sa MS skončili a vedenie americkej reprezentácie hľadá trojku k Augustineovi a Alexovi Nedeljkovicovi.

Clonenie pred bránkou je jedna z kľúčových ofenzívnych taktík, no podľa Jána Lašáka bude v dnešnom zápase proti USA mimoriadne dôležitá. Tréner brankárov hokejovej reprezentácie zmapoval silné aj slabé stránky brankárov amerického tímu, na ktoré upozornil slovenských hráčov.

Reprezentanti Slovenska odohrali v ére samostatnosti 31 zápasov proti USA. Zvíťazili v 11, trikrát sa zrodila remíza a v 17 dueloch triumfovali Američania. V prospech zámorského tímu hovorí aj skóre 105:71. Predošlý vzájomný duel na vrcholnom podujatí odohrali vo štvrťfinále ZOH 2022 v Pekingu. Z triumfu 3:2 po samostatných nájazdoch sa tešili Slováci, keď rozhodujúci gól strelil Peter Cehlárik. Predošlý zápas na MS v roku 2021 sa skončil víťazstvom USA 6:1, v otváracom dueli MS 2019 v Košiciach triumfovali Slováci 4:1.

Tréneri slovenského tímu naznačili po prehre s Nemeckom zmeny v zostave, no jej definitívna podoba mala byť jasná až pred duelom.

Američania síce v šlágri ostravskej B-skupiny podľahli Švédom trojgólovým rozdielom, no štvrtý a piaty gól inkasovali až v závere do prázdnej bránky. V úvodnom zápase turnaja sa vyhli vylúčeniam a v sobotu nastúpili proti Nemecku v pozícii favorita.

Hráči Slovenska aj USA vstúpili do šampionátu prehrami, keď v úvodný deň podľahli Nemecku (4:6) resp. Švédsku (2:5). Zámorský tím mal v čase bratislavskej generálky za sebou iba dva dni spoločnej prípravy, no Slovákom ukázal svoju silu a triumfoval 6:2. Zostava s Bradym Tkachukom, Caleom Caufieldom a už aj s Brockom Nelsonom budí rešpekt a patrí k najväčším favoritom turnaja.

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v pondelok na svoj tretí zápas na MS proti tímu, ktorého silu okúsili v generálke na šampionát. Bude to pre nich druhý duel v priebehu dvoch dní a Američanom sa pokúsia vrátiť nedávnu prehru 2:6 z Bratislavy. Tretí zápas SR má úvodné buly o 16.20 h v Ostrave.