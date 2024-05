MS v hokeji 2024 (výsledky semifinále): Finále bude Česko a Švajčiarsko, súboj o bronz Švédsko – Kanada (video+foto)

Semifinále Švédsko - Česko

MS v hokeji 2024 – výsledky semifinále



25.5.2024 (SITA.sk) - Do finále svetového šampionátu v Česku sa prebojovali výbery Švajčiarska a domáceho Česka. Česi v sobotňajšom popoludňajšom finále zdolali Švédov 7:3 a v nedeľu večer zabojujú o siedmy titul majstrov sveta. Švajčiari vyradili obhajcov zlata Kanaďanov.V ére samostatnosti sa Česi prebojovali do svojho ôsmeho finále a zaujímavosťou je, že v súboji o zlato prehrali zatiaľ iba raz.V sobotu síce v prvej tretine prehrávali 0:1 aj 1:2, v oboch prípadoch však onedlho vyrovnali. O triumfe rozhodli počas troch minút druhej časti, keď Ondřej Kaše, Martin Nečas a Dominik Kubalík "vyhnali" Filipa Gustavssona zo švédskej bránky.Za "tri korunky" síce potom skorigoval Joel Eriksson Ek, no v tretej dvadsaťminútovke dvakrát "udrel" Lukáš Dostál a spečatil finálovú miestenku pre Čechov. Švédi na medailu z MS čakajú už od mája 2018, vtedy v Dánsku brali zlato. Český tím zatiaľ naposledy pred dvoma rokmi vybojoval bronz na šampionáte vo Fínsku.Švajčiari viedli nad Kanaďanmi po prvej tretine 2:0, ale v ďalšom priebehu sa výberu "krajiny javorového listu" podarilo vyrovnať.V predĺžení gól nepadol a v nájazdoch rozhodol Sven Andrighetto. Výber Švajčiarska sa do finále MS prebojoval po štvrtý raz, zatiaľ ani raz nedosiahli na najcennejší kov. Švajčiarom v semifinále vyšla odveta za prehru s Kanaďanmi zo základnej skupiny 2:3."Kolíska hokeja" nechýbala vo finále svetového šampionáte v predchádzajúcich štyroch edíciách, on teraz isto nepridá no zbierky 29. titul, o 54. medailu v histórii budú v nedeľu bojovať proti Švédom.