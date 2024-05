NOVÝ SVETOVÝ REKORD: Keňanka Chebetová vylepšila čas v behu na 10000 m

Ozdobou piatkového atletického mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene bol nový svetový rekord v behu na 10.000 m žien, o ktorý sa postarala Keňanka Beatrice Chebetová a mal hodnotu 28:54,14 min. Svetovým výkonom roka zažiaril Američan Joe Kovacs v guli (23,13 m), ďalší domáci atlét Grant Holloway na 110 m prek. (13,03 s), Uganďanka Peruth Chemutaiová na 3000 m prek. (8:55,09 min), či Etiópčanka Tsigie Gebreselamová na 5000 m (14:18,76 min).



Beh na 10.000 m v programe Diamantovej ligy tradične nebýva, organizátori ho však tentokrát zaradili do predprogramu a Chebetová sa im odvďačila najlepším spôsobom. Dvadsaťštyriročná úradujúca majsterka sveta v krose prekonala historické maximum, ktoré doteraz držala Etiópčanka Letesenbet Gideyová. Tá na mítingu v holandskom Hengele v júni 2021 dosiahla čas 29:01,03. Doterajší osobák Chebetovej mal hodnotu 33:29,70 a túto disciplínu nikdy nebežala mimo Kene. V Eugene však vyťažila z troch vodičiek a svetelnej technológie, ktorá hodnotu historického maxima neustále ukazovala. "Svetový rekord som vôbec nemala v hlave, predovšetkým som myslela na olympijskú nomináciu. Posledné dve kolá som už mala motiváciu, povedala som si, že do toho zatlačím naplno," prezradila podľa AFP Chebetová, ktorá oznámila, že pod piatimi kruhmi v Paríži plánuje ísť obe najdlhšie trate na dráhe. Desaťtisícku išli v Eugene aj muži a vyhral ju Keňan Daniel Mateiko v svetovom výkone sezóny 26:50,81 min.



Na míli na seba narazili Josh Kerr a Jakob Ingebrigtsen prvýkrát, odkedy Brit nečakane zdolal Nóra minulý rok na MS v Budapešti. Dopadlo to rovnako, Kerr zvíťazil vo svetovom výkone roka 3:45,34 min a navyše na tradičnej britskej dištancii zlepšil národný rekord. Dvojnásobný majster sveta na 5000 m Ingebrigtsen dobehol druhý za 3:45,60, má však za sebou osemmesačnú pauzu pre problémy s achilovkou.



Na stovke žien triumfovala domáca úradujúca majsterka sveta Sha'Carri Richardsonová v čase 10,83 s. Obhajkyňa olympijského zlata Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová ukázala, že zatiaľ nemá formu, keď finišovala posledná za 11,30. Stovka mužov pri neprítomnosti Noaha Lylesa patrila Christianovi Colemanovi, ktorý zabehol 9,95.

Súťaž guliarov bola napokon ochudobnená o svetového rekordéra Ryana Crousera, no Kovacs naplnil očakávania a ako prvý v sezóne hodil cez 23 m. Gebreselamovej sezónne maximum na 5000 m sa zrodilo po tuhom boji s krajankou Ejgayehu Tayeovou, ktorá zabehla 14:18,92 a zaostala tak za víťazkou iba o 16 stotín sekundy. Chemutaiová na stípli zaznamenala nielen výkon roka, ale aj národný rekord Ugandy.

Diamantová liga - míting v americkom Eugene, výsledky:





Muži



100 m: 1. Christian Coleman (USA) 9,95 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 9,98, 3. Brandon Hicklin (USA) 10,08



200 m: 1. Kenneth Bednarek 19,89 s, 2. Courtney Lindsey (USA) 20,09, 3. Kyree King (všetci USA) 20,15



míľa: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:45,34 min - svetový výkon roka, 2. Jakob Ingebrigtsen 3:45,60, 3. Yared Nuguse (USA) 3:46,22



10.000 m (mimo DL): 1. Daniel Mateiko 26:50,81 min - svetový výkon roka, 2. Nicholas Kipkorir 26:50,94, 3. Benard Kibet (všetci Keňa) 26:51,09



110 m prek.: 1. Grant Holloway 13,03 s - svetový výkon roka, 2. Daniel Roberts 13,13, 3. Freddie Crittenden (všetci USA) 13,16



400 m prek.: 1. Gerald Drummond (Kost.) 48,56 s, 2. Rasmus Mägi (Est.) 48,85, 3. CJ Allen (USA) 48,99



guľa: 1. Joe Kovacs 23,13 m - svetový výkon roka 2. Payton Otterdahl (obaja USA) 22,16; 3. Chukwuebuka Enekwechi (Nigéria) 21,91







Ženy



100 m: 1. Sha'Carri Richardsonová (USA) 10,83 s, 2. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,93, 3. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 10,98



800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:55,78 min - svetový výkon roka, 2. Mary Moraaová (Keňa) 1:56,71, 3. Jemma Reekieová (V. Brit.) 1:57,45,



1500 m: 1. Diribe Weltejiová (Et.) 3:53,75 min, 2. Jessica Hullová (Austr.) 3:55,97 - kontinentálny rekord, 3. Elle St. Pierrová (USA) 3:56,00



5000 m: 1. Tsigie Gebreselamová 14:18,76 min - svetový výkon roka, 2. Ejgayehu Tayeová 14:18,92, 3. Freweyni Hailuová (všetky Et.) 14:20,61;



10.000 m (mimo DL): 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 28:54,14 min - svetový rekord, 2. Gudaf Tsegayová (Et.) 29:05,92, 3. Lilian Kasait Rengeruková (Keňa) 29:26,89



3000 m prek.: 1. Peruth Chemutaiová (Uganda) 8:55,09 min - svetový výkon roka, 2. Beatrice Chepkoechová 8:56,51, 3. Faith Cherotichová (obe Keňa) 9:04,45;



trojskok: 1. Leyanis Perezová-Hernandezová (Kuba) 14,73 m, 2. Thea Lafondová (Dominika) 14,62, 3. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,55



žrď: 1. Emily Groveová 463 cm, 2. Katie Moonová (obe USA) 453, 3. Robeilys Peinadová (Ven.) 4,53



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 67,36 m, 2. Yaime Pérezová (Kuba) 67,25, 3. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 64,88