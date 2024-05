MS v hokeji 2024: Výsledky – sobota 18. máj (video+foto)

MS v hokeji 2024 – výsledky (sobota 18. máj 2024)

A-skupina:

Dánsko - Švajčiarsko 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Kanada - Fínsko 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Česko - Veľká Británia 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

B-skupina:

Lotyšsko - Švédsko 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Nemecko - Poľsko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Francúzsko - Slovensko 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)



MS v hokeji 2024 – program (nedeľa 19. máj 2024)

A-skupina:

Nórsko - Rakúsko (16.20)

Švajčiarsko - Kanada (20.20)

B-skupina:

USA - Kazachstan (16.20)

Slovensko - Lotyšsko (20.20)





19.5.2024 (SITA.sk) - Zo slovenského pohľadu bol najdôležitejší bod sobotňajšieho programu na 87. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Česku triumf reprezentantov SR nad hráčmi Francúzska 4:2, ktorý zverencov trénera Craiga Ramsayho posunul bližšie k vytúženému postupu do štvrťfinále.Slováci už v nedeľu nastúpia proti Lotyšom a v prípade úspechu spečatia prienik medzi najlepšiu osmičku turnaja.V ostravskej B-skupine tiež Švédi deklasovali Lotyšov 7:2 a Nemci zdolali Poliakov 4:2. "Tri korunky" zatiaľ nestratili ani bod a už majú istotu postup do štvrťfinále.V pražskej A-skupine Švajčiari deklasovali Dánov 8:0, po nich Kanaďania zdolali Fínov 5:3 a vo večernom súboji si domáci Česi poradili s Britmi 4:1. Všetky tri víťazné kolektívy zo soboty už majú istotu prieniku do vyraďovacej časti.