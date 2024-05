Hokejové To fakt?: Švédi hrajúci na šampionáte v Česku nemyslia na svoje zdravie, výnimkou sú piati

Povinnosti sa prispôsobí

19.5.2024 (SITA.sk) - Nie je to ani sedem mesiacov, čo sa na Britských ostrovoch odohrala športová aj ľudská tragédia. Americký hokejista Adam Johnson zomrel na následky zranení, keď mu korčuľa iného hráča prerezala krk.Bývalý hráč NHL v tom čase nemal na sebe chránič krku a potom sa rozprúdila debata o tom, že by sa mohla zaviesť povinnosť nosiť ho.Hráči s tým však nie sú stotožnení, aspoň tí švédski. Redaktori Expressenu na majstrovstvách sveta v Ostrave zistili, že len 5 z 22 švédskych reprezentantov nosí chránič krku a zjavne vedome podceňujú, aké je to nebezpečné."Nemá ich 99 percent a nemám ho ani ja. Ani neviem, kedy som tento chránič prestal nosiť. Možno až v seniorskom veku. Je na každom z nás, ako s tým naloží. Akonáhle sa všeobecne rozhodne, že to bude povinnosť, prispôsobím sa. Nič proti tomu nemám, ale sám od seba asi nezačnem," povedal pre Viaplay útočník Adrian Kempe, jeden z osemnástich švédskych hokejistov z NHL v Ostrave. IIHF ) už v decembri prijala návrh o budúcej povinnej ochrane krku hráčov počas zápasov aj tréningov. Svoje rozhodnutie však ešte nevniesla do praxe."Stojím za týmto návrhom a vítam ho. V konečnom dôsledku ide najmä o bezpečnosť hráčov," povedal predseda Švédskej hokejovej federácie Anders Larsson."Nemať chrániť krku je extrémne hlúpe. Je to dobrá životná poistka, ak by sa niečo stalo, Potom už môže byť neskoro," myslí si bývalý švédsky hokejista a aktuálne expert v štúdiu Jacob Josefson.Adrian Kempe, ktorý v tejto sezóne NHL v drese Los Angeles Kings nazbieral 75 kanadských bodov (28+47), pripúšťa, že za nenosením nákrčníka je aj nedostatočná prax hráčov s touto súčasťou výstroja."Naozaj si myslím, že 99 percent z nás ho nenosí, aj keď je to asi dobrá vec. Jednoducho na to nie sme zvyknutí a nemáme s tým skúsenosť," uzavrel 27-ročný švédsky krídelník podľa periodika Expressen.