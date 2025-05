MS v hokeji 2025: Američania zdolali Švédsko a postúpili do finále

Hokejisti USA sa stali prvými finalistami 88. majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinálovom zápase v Štokholme zdolali domácich Švédov 6:2 a po 65 rokoch postúpili do boja o zlato. Ich súpermi v nedeľnom finále (20.20 h) budú víťazi večerného duelu Švajčiarsko - Dánsko.



Američania od úvodu herne dominovali, po dvoch tretinách viedli nečakane hladko 4:0. Domáci dokázali v tretej časti znížiť na rozdiel dvoch gólov, záverečné slovo mal však zámorský tím. Triumf spečatil do prázdnej bránky Shane Pinto, ktorý mal v zápase bilanciu 1+2. USA si zahrajú o prvý titul od roku 1960, keď získali zlato na olympijskom turnaji v Squaw Valley, ktorý sa počítal aj ako svetový šampionát. Američania postúpili do finále premiérovo od zmeny formátu v roku 1992, keď bola zavedená vyraďovacia časť. Už teraz majú istú medailu - prvú od MS v Rige 2021, odkiaľ si odniesli bronz. Švédi budú v domácom prostredí bojovať iba o bronzové kovy, zápas o tretie miesto je na programe v nedeľu o 15.20.

Američania mali výborný vstup do zápasu, začali bez rešpektu a vytvárali si tlak. Skóre mohol otvoriť Gauthier, najprv orazítkoval konštrukciu bránky a následne ho vychytal Markström. V 7. minúte to už USA vyšlo, keď Skjei vyslal od modrej čiary strelu švihom a Markström zbadal puk až v sieti. Švédi nevedeli nájsť rytmus, jedinú väčšiu príležitosť v 1. tretine mal Lindholm, ktorý sám pri žŕdke netrafil puk. USA naďalej dominovali, Markström predviedol vynikajúci zákrok zoči-voči Gautherovi, vzápätí Werenski z medzikružia netrafil odkrytú bránku. V 18. minúte už ani Markström nestačil na dorážku aktívneho Gauthiera - 0:2. V druhej časti severania pridali, najprv zaujal vtipným zakončením Forsberg a v 24. minúte Swayman predviedol svoje umenie proti Lundeströmovi i Johanssonovi. Na opačnej strane Pinto pri úniku v oslabení minul bránku. V defenzíve Švédi stále zmätkovali, ich nedôslednosť potrestal z dorážky Cooleyho strely dôrazný Garland - 0:3. A keď v 38. minúte Švédi prepadli v obrane a prečíslenie 4 na 2 využil Eyssimont, spustil sa v Avicii Arene prvý piskot. Piaty úder mohol po prestávke zasadiť Eyssimont po chybe Gustafssona, domácich zachránil od ďalšej pohromy Ersson, ktorý nahradil v bránke Markströma. Švédi prelomili streleckú smolu v 47. minúte, keď sa presadil zblízka Nylander. Gól im dodal chuť a o 41 sekúnd znížil na 2:4 Lindholm, na ktorého strelu Swayman vôbec nezareagoval. Tréneri USA si zobrali oddychový čas a Američania sa opäť vzchopili. V 52. minúte po bleskovom výpade LaCombea znovu odskočili na rozdiel troch gólov. Domáci 4 a pol minúty pred koncom odvolali brankára, ale duel už nedokázali zdramatizovať. Naopak, Pinto pridal do prázdnej bránky šiesty gól a zavŕšil nečakane hladký triumf a postup USA do finále.



hlasy po zápase /zdroj: TV JOJ/:



Clayton Keller, kapitán USA: „Mali sme skvelý štart, od úvodu sme veľmi dobre korčuľovali a vytvárali si šance. Zápas sme si užili. V tretej tretine sme na chvíľu prestali hrať a inkasovali dva góly, no po oddychovom čase sme zresetovali, opäť začali hrať jednoducho a už sme to doviedli do víťazného konca.“



Jackson LaCombe, obranca a strelec piateho gólu USA: „Sme nadšení. Švédi majú výborný tím, ale my sme podali skvelý tímový výkon. V tretej tretine sme na chvíľu zostali pasívni, čo súper využil, našťastie sme sa rýchlo dokázali vrátiť k svojej hre. Teraz sa musíme dobre vyspať, zregenerovať a potom sa už sústredíme na finále.“



Cutter Gauthier, útočník a autor druhého gólu USA: „Vedeli sme, že to bude boj, Švédi hrajú na domácej pôde a boli favoriti. Hrali sme rýchlo, napádali, aby sa súper nedokázal dostať do hry. Odohrali sme dobrých 60 minút a vybojovali postup. Je to pre nás veľký úspech. Môjmu gólu predchádzal dobre nahodený puk, išiel som po dorážke a podarilo sa mi prekonať brankára. Verím, že rovnaký výkon podáme aj zajtra.“



Marcus Johansson, útočník Švédska: „Súper bol lepší než my. Američania nás v prvých dvoch tretinách prevýšili, hrali šikovnejšie, vytvorili si šance. My sme sa nedokázali dostať k našej hre a umožnili súperovi dostať sa do streleckých príležitostí. V dueli o bronz chceme zvíťaziť, prišli sme sem, aby sme niečo získali.“

semifinále MS (Štokholm):



Švédsko - USA 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)



Góly: 47. Nylander (Andersson, Karlsson), 48. Lindholm (Wennberg) - 7. Skjei (Pinto), 18. Gauthier (Pinto, Smith), 32. Garland (Cooley, Skjei), 38. Eyssimont (Beniers, LaCombe), 52. LaCombe (Nazar), 56. Pinto. Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Schrader (Nem.) - Hynek (ČR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.



Švédsko: Markström (41. Ersson) - Brodin, Sandin, Andersson, Edvinsson, Larsson, Pettersson, Gustafsson - Nylander, Karlsson, Raymond - Lindholm, Backlund, Forsberg - Zibanejad, Carlsson, Johansson - Wennberg, Lundeström, Heineman



USA: Swayman - LaCombe, Werenski, Peeke, Skjei, Kesselring, Vlasic, Buium - Garland, Cooley, Keller - Thompson, Beniers, Nazar - Smith, Pinto, Gauthier - O´Connor, McCarron, Eyssimont - Doan