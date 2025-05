MS v hokeji 2025: Súpermi USA vo finále budú Švajčiari, deklasovali Dánov

Hokejisti Švajčiarska si po roku opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. Obhajcovia striebra zvíťazili v sobotňajšom druhom semifinálovom stretnutí na 88. MS v Štokholme nad Dánmi vysoko 7:0. Ich súpermi v boji o titul budú v nedeľu o 20.20 h Američania, ktorí vyradili Švédov (6:2). Dánov čaká o päť hodín skôr duel o bronz s domácimi reprezentantmi.



Helvéti nedopustili ďalšie dánske prekvapenie, so súperom urobili krátky proces. Už po prvej tretine viedli 3:0, keď ich dvoma gólmi nasmeroval za suverénnym triumfom Nino Niederreiter. Na strely vyhrali 34:17. Švajčiari zabojujú o svoje prvé zlato na MS, zatiaľ majú v zbierke štyri strieborné a osem bronzových medailí. Dáni prehrali aj svoj druhý zápas so Švajčiarmi na prebiehajúcom šampionáte, predtým im podľahli v základnej skupine 2:5. Už teraz je však isté, že dosiahnu historicky najlepšie umiestenie na MS, po senzačnom vyradení Kanady vo štvrťfinále v Herningu (2:1) majú stále šancu získať prvú medailu.

Švajčiari mali od úvodu herne navrch. Meier a Moy svoje šance ešte nevyužili, ale v 10. minúte Moser nahodil puk pred bránku a Niederreiter ho korčuľou poslal do siete. Rozhodcovia situáciu ešte preskúmali na videu a rozhodli, že nešlo o úmyselné kopnutie. Druhý gól pridal o tri minúty neskôr Jäger, keď si puk nešťastne zrazil do vlastnej siete dánsky obranca M. Lauridsen. Silnú švajčiarsku 20-minútovku zavŕšil svojím druhým presným zásahom Niederreiter, ktorý sa presadil v presilovke. Obraz hry sa nezmenil ani po prestávke, ďalšiemu gólu zabránil Dichow, ktorý vychytal Ambühla. Dáni potom premárnili veľkú šancu dostať sa späť do zápasu, keď nevyužili presilovku o dvoch hráčov. Ich šance sa rodili ťažko, jednu z mála mal Ehlers, ktorý nepotrestal zaváhanie Genoniho. Švajčiari boli pohyblivejší, lepšie kombinovali a v pohode kontrolovali dianie. V závere 2. tretiny zvýšil náskok Malgin, ktorý zavesil pod hornú žŕdku - 4:0. Dáni už nenašli sily na záplatku. Švajčiarsku dominanciu zvýraznil v 45. minúte piatym gólom Schmid, ktorý vyhnal z bránky Dichowa. Toho nahradil Dahm, no nie veľmi úspešne, keď ho už po troch minútach nachytal ľahkou strelou Siegenthaler. Zachránila ho trénerská výzva Dánov a preukázaný ofsajd, ktorý zrušil šiesty gól. Napokon ho dosiahol o pár minút neskôr strelou z prvej Riat, tentoraz už zásah po výzve platil. Švajčiari dohrali zápas v exhibičnom tempe, ich jednoznačný triumf zavŕšil v presilovke Moy - 7:0.

semifinále MS (Štokholm):



Švajčiarsko - Dánsko 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)



Góly: 10. Niederreiter (Moser, Fiala), 13. Jäger (Knak, Riat), 18. Niederreiter (Malgin, Kukan), 38. Malgin (Meier), 45. Schmid (Bertschy, Siegenthaler), 53. Riat (Bertschy), 54. Moy (Schmid, Meier). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Hribik (ČR) - Briganti, Davis (obaja USA), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 12.530 divákov.



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni - Meier, Malgin, Andrighetto - Niederreiter, Ambühl, Fiala - Bertschy, Moy, Schmid - Riat, Jäger, Knak - Baechler



Dánsko: Dichow (45. Dahm) - Jensen Aabo, Bruggisser, M. Lauridsen, Lassen, O. Lauridsen, Koch, Nicholas Jensen - Ehlers, Fisker-Mölgaard, Olesen - Nicklas Jensen, Russell, Röndbjerg - Blichfeld, True, Aagaard - Bau Hansen, Wejse, Poulsen - From