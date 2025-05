MS v hokeji 2025: Dáni dosiahli historicý triumf, Gath: Absolútne neuveriteľné

Hokejisti Dánska sa postarali na domácich MS o najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu šampionátu. Vo štvrtkovom štvrťfinále zdolali favorizovaných Kanaďanov s viacerými megahviezdami 2:1 a zabezpečili si premiérovú účasť v boji o medaily. Severania rozhodli o historickom triumfe v závere tretej tretiny, keď najprv Nikolaj Ehlers vyrovnal a 49 sekúnd pred sirénou Nick Olesen svojím gólom poslal domov jedného z hlavných ašpirantov na zlatú medailu.





Je to len druhýkrát, čo Dánsko zdolalo Kanaďanov v súťažnom zápase. V roku 2023 vyhralo v Helsinkách v rámci skupiny 3:2. Zverenci Mikaela Gatha si však tentokrát prvýkrát zahrajú o cenný kov. V rodnej krajine Hansa Christiana Andersena sa tak odohral nezabudnuteľný príbeh a historický okamih pre dánsky hokej. „Neviem, čo mám povedať. Je to fantastické a neuveriteľné. Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas od prvej do poslednej minúty. Hráči po celý čas dodržiavali herný plán a podarilo sa nám Kanadu frustrovať. Je to absolútne neuveriteľné. Som na nich neuveriteľne hrdý,“ povedal švédsky kouč Gath pre dánsku televíziu TV 2. Doplnil ho gólový hrdina Olesen: „Väčšina detí sníva o veľkých veciach, keď sa začnú venovať nejakému športu, ale rozhodnúť štvrťfinále MS proti najlepšej hokejovej krajine sveta a hrať za svoj tím v semifinále svetového šampionátu je niečo, čo dosiahne len málo Dánov.“ Severanov čaká v boji o finále Švajčiarsko, s ktorým v skupine prehrali 2:5.Kanaďania nastúpili vo vysokom tempe, prestrieľali súpera po 40 minútach 30:11, ale neujala sa žiadna zo šancí. Brankár Frederik Dichow predviedol fantastický výkon, keď zneškodnil 39 zo 40 striel súpera. Prvý gól padol až v 46. minúte, keď sa presadil Travis Sanheim. Domáci hnaní vypredanou halou však nezložili zbrane, odvolali brankára a Ehlers vyrovnal na 1:1. To však nebolo všetko od Dánov a 49 sekúnd pred sirénou rozhodli vďaka Olesenovi. Domáci v tretej časti prestrieľali zámorského giganta 22:10 a zaslúžene dosiahli obrat. „Zdolali sme najlepší národný tím na svete. Sníval som o semifinále, ale je to trochu nereálne a neskutočné. Som hrdý. Dúfam, že si ľudia uvedomia, aké je to šialené. Vieme, že sa to nestane každý rok. Kanada nemala všetkých najlepších hráčov, ale vo štvrťfinále MS sme zdolali najlepší tím,“ povedala najväčšia hviezda domácich Ehlers, ktorý posilnil tím len v utorok pred kľúčovým duelom s Nemeckom.Kapitán Sidney Crosby s Nathanom MacKinnonom a ďalšími hviezdami tak nečakane skončili už pred semifinále, čo sa Kanade naposledy stalo v roku 2014. „Je to zdrvujúca prehra. Potrebovali sme byť lepší vo všetkých oblastiach, ale bohužiaľ sme neboli. Nerobili sme veci, ktoré sme robili počas celého turnaja,“ povedal Dean Evason, tréner Kanady. „Je to veľké sklamanie. V priebehu turnaja sme sa zlepšovali, a hoci si nemyslím, že sme dnes boli najlepší, dokázali sme nájsť spôsob, ako si zabezpečiť náskok,“ uviedol Crosby a nadviazal na neho aj Sanheim: „Dáni zblokovali veľa striel a našli spôsob, ako dať góly na konci. Musíme ich pochváliť, hrali tvrdo celý zápas a diváci im určite pomohli.“Šláger štvrťfinále medzi Švédskom a Českom patril domácim „Tre Kronor“, ktorí v Štokholme položili základ triumfu troma gólmi v prvej tretine. Obhajcom zlatých medailí tak vrátili minuloročnú prehru zo semifinále a po víťazstve 5:2 majú šancu nadviazať na rok 2013, keď v rovnakej hale vyhrali domáci šampionát. Švédov potiahli najmä dvojgóloví strelci Lucas Raymond a Leo Carlsson. „Myslím, že sme začali naozaj dobre, vybudovali sme si náskok a predvádzali náš výkon,“ povedal William Nylander podľa pre iihf.com. Dvadsaťdeväťročný útočník posilnil národné mužstvo po tom, čo jeho tím Toronto Maple Leafs vypadol v druhom kole play off NHL. „Nebol to najlepší spôsob ukončenia sezóny, a tak som si povedal, že by bolo dobré zahrať si za tím Švédska na domácich MS.“ Najväčšia hviezda českého tímu David Pastrňák uznal kvality súpera: „Je to úžasný tím, veľmi talentovaný od prvej po štvrtú formáciu. V prvej tretine boli oveľa lepší. Boli sme možno nervózni, sústredili sme sa na rozhodcov, namiesto toho, aby sme hrali svoju hru. Bolo ťažké vrátiť sa po takejto tretine.“ Domácich Švédov čakajú v semifinále Američania a Nylander vie, že majú pred sebou ďalšieho kvalitného súpera: „Bude to ťažké. Každý tím je dobrý, bude to zábava.“

ďalší program semifinále MS



sobota 24. mája



14.20 Švédsko - USA /v Štokholme/



18.20 Švajčiarsko - Dánsko /v Štokholme/