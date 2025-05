Majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2029 budú na Slovensku

Majstrovstvá sveta v hokeji sa v roku 2029 uskutočnia po tretí raz na Slovensku. Rozhodol o tom Kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v piatok v dejisku MS v Štokholme.



Slovensko bolo jediný kandidát a schválenie organizácie bola v podstate formalita. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan v marci informoval, že delegácia zväzu navštívila kancelárie IIHF v Zürichu a odprezentovala stav našej pripravenosti a predstavy o MS. Celá prvá fáza pokračovala návštevou Hannesa Ederera a Petra Forsberga Košíc a Bratislavy. V metropole SR sa k nim pridal člen Rady IIHF a predseda komisie pre podujatia a šampionáty Franz Reindl. Záverečná prezentácia sa odohrala priamo v Štokholme, ako informoval SZĽH na svojom účte na facebooku, odprezentovali ju vo štvrtok večer.



Na Slovensku sa v ére samostatnosti uskutočnil svetový šampionát v rokoch 2011 a 2019. Hokejovú elitu privítala Bratislava a Košice, v oboch mestách sa bude hrať aj tentoraz. V oboch prípadoch sa Slovákom na domácom šampionáte nedarilo, zostali pred bránami štvrťfinále. Hlavné mesto SR zažilo atmosféru MS aj v rokoch 1959 a 1992, keď podujatie v rámci Československa spoluorganizovalo spoločne s Prahou.



IIHF už dávnejšie určila organizátorov najbližších MS. O rok sa bude hrať vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg (od 15. do 31. mája 2026), v roku 2027 privítajú elitu nemecké mestá Mannheim a Düsseldorf (14. - 30. mája 2027) a v roku 2028 sa bude hrať v Paríži a Lyone vo Francúzsku od 12. do 28 mája.

Reakcie hokejových osobností k prideleniu šampionátu v roku 2029





Anton Siekel, prezident Slovenského a olympijského športového výboru (SOŠV): „Správu o pridelení MS 2029 Slovensku som dostal práve počas môjho príhovoru na 68. valnom zhromaždení SOŠV. Je to fantastické. Pevne sme verili, že Kongres IIHF rozhodne už dnes. Môžeme sa začať pripravovať na šampionát. Fakt, že nám pridelili MS, je garanciou toho, že nie je na čo čakať a prvé kroky sa môžu začať robiť už zajtra. Všetci vedia, že Košice musia zvýšiť kapacitu svojho štadióna.“



Branko Radivojevič, bývalý reprezentant, držiteľ striebornej a bronzovej medaily z MS: „Myslím si, že je to dobrá správa pre všetkých Slovákov. Vždy, keď u nás boli majstrovstvá sveta, tak to bolo špeciálne. Môžeme vidieť, že v Štokholme aj v Herningu to nebola žiadna hitparáda návštevnosti, možno okrem domácich zápasov. Ukazuje sa, že keď sú šampionáty na Slovensku, v Česku či Lotyšsku, tak patria k tým najlepším, čo sa týka atmosféry aj návštevnosti.“



Jozef Stümpel, bývalý reprezentant a majster sveta 2002: „Veľmi sa z toho teším. Bolo by dobré, keby sme tu mali ešte jeden reprezentatívny štadión, ale to sa v najbližšom období asi nestane. Ale napriek tomu sa teším, na Slovensku boli predtým v oboch prípadoch výborné šampionáty.“