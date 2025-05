MS v hokeji 2025: Országh o vynechaní Dvorského: Je to ako v NHL, šancu dostal iný

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh vysvetľoval svoje rozhodnutie vynechať zo zostavy proti Lotyšsku útočníka Dalibora Dvorského. Devätnásťročný center bol počas kľúčového duelu štokholmskej A-skupiny majstrovstiev sveta iba v pozícii zdravého náhradníka. Slovenský kormidelník viackrát prízvukoval, že nie je správne, aby boli na Dvorského prehnané nároky. Slováci s pobaltským tímom prehrali hladko 1:5 a ich cesta na šampionáte skončí po skupinovej fáze.





Šéf slovenskej striedačky urobil pred Lotyšmi náročné rozhodnutie - vynechať Dvorského zo zostavy. „Dalibor je prvýkrát na MS. Je to pracovitý hráč, má za sebou päť zápasov. Nebudeme si klamať, nie je to úplne ideálne. Rozhodli sme sa, že dáme do hry iných hráčov. ´Dalo´ vie, že bude nachystaný na ďalší zápas. Pre neho je to akoby NHL. Zavolali ho, odohral päť duelov a teraz dostal šancu niekto iný,“ vyjadril sa Országh.Najmladší člen tímu bude podľa Országha patriť v budúcnosti k nosným pilierom reprezentácie: „On je slovenský generačný talent. Má devätnásť rokov a jedného dňa, pokiaľ bude robiť veci správne a bude dobre nastavený, čo si myslím, že aj je, tak bude líder národného tímu. Ešte pred rokom hral juniorskú súťaž, nehral na MS a nemôžeme ho stavať do pozície lídra alebo niekoho, kto spasí celý tím. On do takej role zatiaľ nedorástol. Videli sme, že sa strelecky trápi, nedostáva sa do šancí. V obrannom pásme mal dosť výrazné problémy a musí popracovať na súbojoch. Je to pre neho obrovská škola. My ho chceme chrániť, on tomu rozumie.“Celý turnaj nie je iba o Dvorskom. Slovensko má tretí najmladší tím spomedzi všetkých 16 účastníkov. Pri neúčasti viacerých skúsených hráčov skončila ťarcha na pleciach mladších hráčov, ktorí stále iba naberajú skúsenosti v mužskom hokeji. „Je to pre nich veľká skúsenosť. Niektorí mali predstavu, že prídu mladí chalani z farmy a budú dominovať. Jednoducho to tak nie je. Nemôžeme porovnávať juniorský šampionát a mužský, to sa ani nedá. Je to obrovský výkonnostný skok. Všetci však budú o rok či o dva lepší. Sú to skúsenosti, ktoré im už nikto nezoberie. Budú vedieť, ako sa pripraviť. Zápasy tu idú v rýchlom slede, hrá sa tu na maximálne veľkom ihrisku a vidno, že im niekedy chýba krok. Sú to veci, ktoré im dajú do hokejového života veľa,“ poznamenal 47-ročný kouč.