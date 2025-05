Slovákov zráža dole ofenzíva, Sukeľ: Každý vie byť o krok lepší

Kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie Matúša Sukeľa po stretnutí s Lotyšskom mrzelo, že nie z každého hráča sa podarilo vytiahnuť na MS v Štokholme maximum. Slováci majú po šiestich vystúpeniach A-skupiny na konte iba osem strelených gólov a po prehre s Lotyšskom (1:5) stratili šancu na postup od štvrťfinále.



Slovenský výber potreboval aspoň bod proti pobaltskému tímu, aby zostal v hre o postup medzi osem najlepších aj v poslednom dueli proti Fínsku. V prvej tretine boli Slováci strelecky aktívnejší, zlomila ich však prostredná časť hry, v ktorej trikrát inkasovali. „Prvú tretinu to bolo vyrovnané a myslím si, že sme boli my trochu lepší. Potom trestali naše chyby, ktoré sme urobili a skúsene si to postrážili,“ zhodnotil duel s Lotyšmi kapitán Sukeľ.

Slováci majú na turnaji ešte horšiu ofenzívnu bilanciu ako na MS v roku 2017, po ktorých prišlo personálne „zemetrasenie“ v slovenskom hokeji. Vtedy nastrieľali v skupinovej fáze 12 gólov, na vyrovnanie potrebujú streliť štyri Fínsku. Paralelu je možné nájsť aj v množstve ospravedlneniek skúsených hráčov. „Dali sme osem gólov v šiestich zápasoch a to je strašne málo. Na jeden gól sa nevyhráva, určite nie z dlhodobého hľadiska. Nejaké šance sme mali aj proti Lotyšom, ale nedokázali sme ich premeniť. Rovnako to bolo v zápasoch predtým. Mohli sme byť dôraznejší, agresívnejší a mať väčší ´chtíč´ dať gól,“ uvedomuje si 29-ročný center elitnej slovenskej formácie.

Sukeľ patril od prípravy k lídrom tímu, v Štokholme napokon dostal dôveru viesť mužstvo s kapitánskym „céčkom“. Slovákom chýbala podľa hlavného trénera Vladimíra Országha okrem gólov aj väčšia kreativita v ofenzíve. Mladý slovenský výber však nazbieral cenné skúsenosti. „Ja osobne som nám od začiatku veril, aj keď je to mladý tím. Máme veľa šikovných chalanov, ktorí majú pred sebou budúcnosť. Veril som, že môžeme prekvapiť a ukázať, že aj mladícka dravosť a mix skúsenejších hráčov dokáže postúpiť do štvrťfinále. Ja som dal jeden gól, čo je veľmi málo. Musíme byť do budúcna produktívnejší. Snahu nemôžem uprieť nikomu. Každý jeden z nás vie byť ešte o krôčik lepší a mrzí ma, že možno sme to nie z každého vytiahli,“ dodal Sukeľ.



Slováci nechcú turnaj zabaliť už pred záverečným súbojom proti favorizovanému Fínsku. Motiváciou proti neobľúbenému súperovi je 21-ročné čakanie na triumf so severským tímom. „Je to zápas, v ktorom tabuľkovo o nič nejde. Je to však aj duel na majstrovstvách sveta a máme na sebe slovenské dresy. Určite pôjdeme do neho na sto percent a necháme tam maximum,“ vyhlásil kapitán národného tímu.