MS v hokeji 2025: Švajčiarsko zdolalo USA 3:0

Švajčiarski hokejisti triumfovali v pondelkovom dueli B-skupiny MS v dánskom Herningu nad USA 3:0 a so siedmimi bodmi sa priebežne dostali na čelo tabuľky. Vicemajstri sveta mali zápas celý čas pod kontrolou, ich góly strelili Damien Riat, Jonas Siegenthaler a Dean Kukan, čisté konto si udržal brankár Leonardo Genoni. Američania inkasovali prvé góly a utrpeli prvú prehru na šampionáte, so 6 bodmi klesli na druhé miesto.



USA odohrajú ďalší zápas v stredu, keď o 16.20 h narazia na Nórsko, Helvéti sa o deň neskôr stretnú v rovnakom čase s Nemcami.

B-skupina MS:



USA - Švajčiarsko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)



Góly: 13. Riat (Moser), 16. Siegenthaler (Fiala, Moy), 52. Kukan (Malgin, Andrighetto). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Langin (Kan.) - Laguzov (Nem.), Nyqvist (Švéd.), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 5741 divákov.



USA: Daccord - LaCombe, Skjei, Peeke, Vlasic, Kesselring, Lohrei, Buium - Thompson, Cooley, Keller - Smith, Beniers, Gauthier - Nazar, Pinto, Garland - Eyssimont, McCarron, O'Connor - Howard



Švajčiarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Berni - Moy, Hischier, Fiala - Meier, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Bertschy, Schmid, Baechler - Ambühl

Zámorský tím bol v prvých 10 minútach aktívnejší, postupne sa však Švajčiari dostali do tempa a prevzali opraty zápasu do svojich rúk. V 12. minúte orazítkoval žŕdku Fiala, nová posila Helvétov, a o minútu neskôr otvoril skóre Riat, ktorý zasiahol puk vo vzduchu a preloboval Daccorda. Bol to prvý inkasovaný gól Američanov na MS. V 16. minúte sa po akcii Fialu ujalo aj nahodenie Siegenthalera od modrej čiary - 0:2. Švajčiari boli naďalej pri chuti, dobrú šancu mal Bertschy, Jäger trafil ľavú žŕdku a gólom zaváňala aj dorážka Malgina v polovici stretnutia. USA nevedeli nájsť recept na súpera, ojedinelé príležitosti nepremenili Howard, ktorého vychytal Genoni, a po prestávke ani Nazar. Švajčiarsku hru naďalej dirigoval Fiala, ktorého bol plný ľad, na začiatku tretej tretiny druhýkrát v zápase rozozvučal konštrukciu bránky. Američania sa nedokázali dostať do sústavného tlaku, naopak ich snahu definitívne zmaril tečovanou strelou Kukan - 0:3. Obhajcovia striebra si už záver v pohode ustrážili a slávili druhé víťazstvo na MS.

hlasy po zápase /zdroj: IIHF/:



Matty Beniers, útočník USA: „Nedostali sme sa k našej hre. Jednou z našich silných stránok je diktovať hru a snažiť sa hrať rýchlo, no mám dojem, že Švajčiari vývoj zápasu lepšie kontrolovali a hrali to, čo chceli. Dostávali puk častejšie za našu obranu a donútili nás brániť sa.“



Jonas Siegenthaler, obranca a autor druhého gólu Švajčiarska: „Je to vždy pekný pocit zvíťaziť, obzvlášť proti USA. Je to veľká hokejová krajina a takéto zápasy chcete vyhrať. Myslím si, že dnes sme hrali 60 minút vcelku solídny hokej a súperovi sme toho veľa nedovolili. Vypracovali sme si šance a hrali veľmi rýchlo. Náš brankár chytá neuveriteľne. Je špičkový brankár, dokazuje to každú sezónu vo švajčiarskej lige a aj na medzinárodnej scéne. V jeho prípade je vek iba číslo.“



Nico Hischier, kapitán Švajčiarska: „Kevin Fiala ukázal, že je nebezpečný hráč. Je zábavné s ním hrať. Samozrejme, je to pre nás fantastická posila. Musíte ho len nechať hrať.“

tabuľka:



1. Švajčiarsko 3 2 0 1 0 12:7 7



2. USA 3 2 0 0 1 11:3 6



3. Nemecko 2 2 0 0 0 10:2 6



4. Česko 2 1 1 0 0 7:5 5



-----------------------------------



5. Kazachstan 2 1 0 0 1 3:5 3



6. Nórsko 2 0 0 0 2 2:4 0



7. Dánsko 2 0 0 0 2 2:10 0



-----------------------------------



8. Maďarsko 2 0 0 0 2 1:12 0