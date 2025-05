MS v hokeji 2025: Slovákov čaká duel s Francúzmi, Frühauf: Súboj na krv

Štvrtým súperom slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Štokholme bude v stredu od 16.20 h Francúzsko. Súper, ktorého Slováci v generálke na šampionát deklasovali 8:1 vo Zvolene. Realizačný tím i hráči si však uvedomujú, že vrcholné podujatia sú diametrálne odlišné. Výhodou pre Slovensko však môže byť po dni voľna to, že Francúzsko čakal v utorok večer od 20.20 h duel proti Kanade.





Francúzi vstúpili do turnaja po dvoch prehrách so Slovákmi zo závere prípravy. V prvom stretnutí podľahli Lotyšsku (1:4), no v tom ďalšom boli blízko k obrovskému prekvapeniu. Nad favorizovanými Fínmi viedli necelú minútu a pol pred koncom tretej tretiny o dva góly, napokon však plný bodový zápis stratili a podľahli severanom v predĺžení. „Videli ste ich zápasy. To bude súboj na krv. Naozaj sú veľmi nepríjemní. Proti lepším súperom sme videli, že sú aj zdravo drzí, dovolia si. Musíme sa na to nachystať, ich brankári takisto rúcajú prognózy, že práve tento post bude ich slabina. Od tohto momentu je pre nás každý zápas ako play off,“ uvedomuje si asistent trénera Peter Frühauf.Slováci deklasovali najbližšieho súpera v generálke na šampionát 8:1. Výkonom sa blysol najmä Adam Sýkora, ktorý strelil tri góly. V priebehu 6 minút a 9 sekúnd zaznamenal najrýchlejší hetrik v histórii reprezentačných zápasov SR. „Francúzi majú skvelý turnaj, takmer vyhrali nad Fínmi. Bude to náročný zápas a je to úplne iné na majstrovstvách sveta. Musíme sa na to pripraviť. Po troch zápasoch máme niečo odžité a verím, že už sa to zlepší. Určite sa musíme viac tlačiť do bránky, to nám chýbalo v týchto stretnutiach. Musíme hrať trochu fyzickejšie a snažiť sa prekorčuľovať súpera,“ povedal 20-ročný útočník.Slováci majú lepšiu vzájomnú bilanciu na MS. Oba tímy odohrali dovedna na svetovom šampionáte osem stretnutí, v ktorých sa sedemkrát z víťazstva radovalo Slovensko. Jediná prehra (3:5) prišla na MS v roku 2014. V stredu môžu využiť neskorý duel Francúzov, po ktorom budú mať zverenci trénera Yoricka Treillea málo času na regeneráciu. „Chceme vyhrať každý zápas. Skupina je vyrovnaná, keď sa pozrieme na výsledky ostatných tímov. Videli sme ako hrali Francúzi s Fínmi. Na začiatku majú všetky mužstvá sily. Musíme byť lepší v presilových hrách, na tom musíme zapracovať v najbližších dňoch. Máme proti sebe Francúzov. Oddýchneme si a musíme byť nachystaní od prvej minúty tak, ako sme boli od prvej minúty proti Slovincom,“ dodal hlavný tréner Vladimír Országh.

A-skupina MS



streda 13. mája, 16.20 h



Slovensko - Francúzsko /Avicii Aréna, Štokholm/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Kňažko, Mudrák, Koch, Grman, Rosandič, Golian, Beňo, Romaňák - Takáč, Sukeľ, Honzek - Chromiak, Dvorský, Sýkora - Lantoši, Krištof, Regenda - Čajkovič, Čederle, Roman